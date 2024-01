O Boticário apresenta novo Floratta Romance de Verão, um floral frutal ideal para dias quentes

O Verão é a época perfeita para se jogar na intensidade de amores leves e improváveis – e há quem diga que amor de verão não sobe a serra, mas o que vale é se permitir viver novas experiências e aproveitar intensamente. E é este convite que o Boticário faz com o novo Floratta Romance de Verão. Unindo o dulçor do pêssego, com toques sensuais do hibisco e leveza da plumeria, o lançamento traz um toque ensolarado através das frutas tropicais e frescor intenso de um dia de verão.

Este floral frutal é perfeito para usar durante os dias ensolarados da temporada, com notas de saída de Mandarina, Bergamota Italiana, Limão Italiano, Neroli, Pimenta Rosa, Blend de Frutas Tropicais, um corpo de Rosa Damascena, frutas tropicais, plumeria, Ylang Ylang, Magnólia e fundo de Patchouli, Sândalo, Baunilha, Âmbar, Musk. O que resulta em um mix alegre e sensual, provocando as consumidoras a se jogarem em romances improváveis, daqueles que dão borboletas no estômago e criam histórias inesquecíveis.

“É nosso papel acompanhar as conversas e comportamentos de nossas consumidoras para conectar nossas marcas com suas fases e momentos de vida. Neste contexto, Floratta, a marca das românticas e preferidas da perfumaria nacional, reverencia os romances contemporâneos, que são intensos, bem vividos, mas finitos, sem obrigação de ser para toda vida. Essa inspiração nos guiou em toda criação olfativa de Romance de Verão, nova fragrância floral frutal que chega com todos os códigos marcantes da marca, mas ao mesmo tempo um lado ensolarado único que vem pela presença das frutas tropicais”, destaca Fernanda Marques, Diretora de Marketing de Perfumaria Feminina do Boticário.

Outro ponto alto e romântico de um dia ensolarado é o pôr-do-sol, que também é representado no novo Floratta Romance de Verão através da sua embalagem. Com a iconografia já conhecida da marca, o frasco ganha tons alaranjados e rosados, em um lindo degradê como um pôr do sol de uma tarde quente.

Da combinação das notas à estética do produto, o lançamento provoca as consumidoras a viverem toda a intensidade, as emoções e a liberdade de um amor improvável de verão – enquanto durar ou até que o fim da estação os separe!

O lançamento está com 20% de desconto e está disponível em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.