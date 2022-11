O Boticário captura raro aroma de flor durante eclipse solar para novo lançamento de perfumaria

Floratta, maior marca de perfumaria feminina do Brasil, lança fragrância que conta uma nova história de amor: o romance entre o sol e a lua. Floratta Fleur D’Éclipse traz, pela primeira vez em um item de perfumaria, o poder de um dos espetáculos mais raros da natureza, revelando um aroma único e surpreendente – quando os dois astros se encontram, nasce a sua essência. O item tem uma assinatura intensa, sofisticada e ultrafeminina, para ser usada nos melhores momentos da vida da jovem mulher contemporânea, que não deixa o romantismo de lado.

Criada pelos perfumistas Carlos Benaim e Natasha Cote, o lançamento é da família olfativa Floral Amadeirado, sendo intenso e marcante. Logo na sua saída, é possível sentir o toque especiado, com leves nuances frutais de bergamota e pêra, que conferem impacto e brilho para a fragrância. Seu corpo floral é luminoso e muito feminino, em que o osmanthus revela um olfativo sublime com seu delicado toque frutal, e as notas amadeiradas de vetiver e patchouli finalizam a criação com modernidade, sofisticação e romantismo.

“O Boticário usou, para criar essa fragrância, uma tecnologia exclusiva que captura o raro perfume da flor de osmanthus durante o eclipse solar”, conta Leticia Schwartz, Diretora de Perfumaria Feminina & Genderfluid da marca. “No exato momento em que o sol e a lua se encontram, o biorritmo da flor de osmanthus é alterado pelo fenômeno natural, e o perfume da flor então se revela de forma rara, mais intenso, frutal, luminoso e vibrante que o usual”.

Tão encantadora e hipnótica quanto o alinhamento dos astros, Floratta Fleur D’eclipse traduz a perfeita harmonia entre a sofisticação luminosa da exclusiva essência da flor de osmanthus, com o mistério contemporâneo e envolvente de madeiras nobres. Uma fragrância romântica, feminina e radiante.

O item conta também com a Loção Hidratante, e ambos podem ser encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.