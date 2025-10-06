O Boticário e Aurah firmam parceria para experiências exclusivas em Itabuna

A franquia do Boticário em Itabuna e o Aurah, bar que também se transforma em balada, oficializaram uma parceria inédita com foco na criação de experiências exclusivas de beleza e entretenimento. Ao longo do próximo ano, a ideia é proporcionar aos consumidores eventos temáticos que combinam o universo da perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem com a energia vibrante e sofisticada do Aurah.

A estreia dessa união ocorreu na última sexta-feira (19), durante a inauguração do bar, com a experimentação do Eau de Parfum Her Code Clímax, uma fragrância que traduz intensidade e sofisticação para momentos inesquecíveis. “Hoje, o consumidor valoriza experiências que marquem, inspirem e criem conexões. Essa colaboração com o Aurah é sobre proporcionar momentos únicos que fiquem na memória”, compartilhou Liane Velanes, uma das responsáveis pelo Boticário na cidade. O calendário com as próximas ações será divulgado pelas empresas em suas redes sociais.