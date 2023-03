O Boticário lança “Match Science Crescimento”, linha para saúde do couro cabeludo

Para diversos brasileiros, as mudanças capilares são determinantes na autoestima, sejam elas decididas por escolha própria ou fatores externos, como oscilações hormonais e psicológicas ou até mesmo em movimentos lunares. Ao entender esses pontos e as demandas dos consumidores, o Boticário apresenta a linha O Boticário Match Science Crescimento, com ativos desenvolvidos em laboratório para tratamentos eficazes, oferecendo fórmulas inovadoras de alta performance para resultados comprovados cientificamente, que entrega 50% mais crescimento e três vezes menos queda.

Com conceito criativo e filme de campanha criados pela GUT Agency, a marca apresenta a ciência e inovação que há por trás de O Boticário Match Science Crescimento, convidando a todos para conhecerem os ativos únicos que agem diretamente no bulbo capilar, como óleo de rícino e Baicapil®, presentes em toda a linha para o crescimento saudável dos cabelos. Segundo Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, a novidade chega para entrar na rotina dos consumidores como um aliado essencial para manter a saúde dos fios em dia.

“Com o lançamento de Match Science Crescimento, fomos entender as preocupações que as pessoas têm sobre as interferências que podem afetar o crescimento dos fios. A partir disso, vimos a oportunidade de levar um convite, a fim de apresentar a ciência e inovação da nossa linha, que entrega resultados imediatos de crescimento saudável, em qualquer que seja o fator externo ou atenção”, comenta a executiva.

Para Dolores de Pauli, Diretora de Grupo de Contas da GUT São Paulo, a campanha tem, como intuito principal, explorar, ampliar e carregar o diálogo sobre as diversas formas de cuidados com os cabelos, exaltando que ativos essenciais podem compor uma rotina com resultados de sucesso. “Por meio de social listening nas redes sociais, mapeamos o comportamento real da consumidora – muito preocupada com as mudanças no calendário – e, a partir disso, conseguimos evidenciar os benefícios de O Boticário Match Science Crescimento com uso combinado e olhar cuidadoso”, comenta Dolores.

O vídeo produzido pela UltraVioleta será veiculado nas redes sociais oficiais do Boticário. Confira a campanha na íntegra:https://www.youtube.com/watch?v=7F_lQEoAPLc