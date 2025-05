O Boticário lidera preferência de presente sem erro para o Dia das Mães

Considerada a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, o Dia das Mães já começa a movimentar o comércio em todo o país. O Boticário, eleita a melhor marca* para presentear no Dia das Mães e também a melhor marca para presentear sem erro** preparou 16 opções de kits e 20 combos, com até 30% de desconto, dos produtos mais vendidos da marca, pensados especialmente para agradar todos os estilos de mãe.

Com preços especiais a partir de R$ 59,90, até o dia 11 de maio, os itens em edição limitada contam ainda com descontos de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, Clique&Retire com retirada de até 6h, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti. Durante o período que antecede a data, os presenteáveis especiais contam ainda com a ativação Mais Presente: QR Code que dá acesso a um site exclusivo, em que o consumidor presenteado poderá escolher um benefício extra, recebendo um voucher para resgatá-lo. Além de ser uma forma afetuosa de aguardar a chegada desse domingo tão importante, essa também é uma ótima opção para demonstrar ainda mais amor, com sessões de massagem, ingressos para o cinema, itens personalizados, entre outros benefícios.

Os consumidores do Boticário, a marca mais escolhida por quem quer acertar o presente*** poderão escolher entre opções que reúnem itens de perfumaria, cuidados com o corpo, cabelos e maquiagem, com a curadoria de combinações que refletem carinho e sofisticação. Os kits acompanham embalagens exclusivas e, nas Gift Station da Boticário Lab, lojas conceito da marca, é possível personalizar os presentes com nomes, mensagens e itens colecionáveis, tornando a experiência ainda mais única e emocional. Para deixar o momento ainda mais inesquecível, a marca também preparou uma coleção especial de pins comemorativos, desenvolvidos exclusivamente para o Dia das Mães. Os acessórios podem ser adquiridos nas lojas conceito e representam símbolos de afeto e conexão, reforçando a ideia de que o presente vai muito além do produto, é uma lembrança cheia de significado que pode ser levada para sempre.

Para quem deseja presentear com delicadeza, o Kit Lily Cuidados traz três itens que combinam sofisticação, fragrância marcante e um toque acetinado inconfundível na pele. Já o Kit Floratta Red é uma celebração da feminilidade leve e romântica, possui três itens da linha, além de uma necessaire especial, o presente surpreende com a clássica fragrância que deixa a pele suavemente perfumada. Outra opção interessante é o Kit Nativa Spa Ameixa que conta com três itens e proporciona aromas e texturas ao longo do dia para deixar a pele linda e com aspecto saudável. Todos os kits e combos contam embalagem especial, tornando-se uma opção criativa e acessível que expressa todo o amor por quem sempre cuidou com tanto carinho.

Ativações em diversas partes do Brasil

Para celebrar o Dia das Mães de forma ainda mais especial, O Boticário leva a tradicional Gift Station de suas lojas para um espaço repleto de delicadeza, carinho e novas possibilidades. A ativação “Mais Presente” convida os consumidores a tornarem seus presentes ainda mais memoráveis por meio de experiências de experimentação, personalização e brindes exclusivos. Na capital de São Paulo (SP), a ação ocorre no Parque Ibirapuera do dia 08 a 11 de maio e, excepcionalmente no último dia, das 8h às 14h, haverá entrega de flores em homenagem às mães. Em Fortaleza (CE), será de 07 a 11 de maio no Shopping Iguatemi Fortaleza. Por fim, em Uberlândia (MG), a ação será de 05 a 11 de maio no Uberlândia Shopping.

A marca irá apresentar os kits e fragrâncias queridinhas da data ao lado de caixas de presente sofisticadas, incentivando a experimentação e a escolha ideal. Para tornar o momento ainda mais especial, uma floricultura no ambiente oferece buquês de flores desidratadas prontos para levar¹. Os consumidores também podem personalizar seus presentes com canetinhas, carimbos, adesivos e cartões disponíveis na Gift Station. E, para eternizar esse carinho, um photo opportunity com uma parede de flores convida todos a registrarem e compartilharem o amor.

Também na capital paulista, no Boticário Lab de Pinheiros, a marca se une à cafeteria Amor Espresso, para criar uma experiência especial: um drink de café inspirado na fragrância de Lily Blanche, o último lançamento de perfumaria feminina da marca. Já no Boticário Lab do Morumbi, nas compras acima de R$ 199,00 o consumidor ganha² um buquê artesanal de flor única, com duas opções: lírio e papoula, produzidas em papel pela artesã Adriana Suzuki. A escolha das flores carrega um conceito especial: a papoula, apesar de sua aparência delicada, representa uma força interior surpreendente, sendo símbolo de resiliência e de amor constante. Já o lírio, além de ser um ícone da fragrância Lily, simboliza pureza e grandeza, evocando a intensidade e a constância do amor incondicional, como o amor de mãe.

² Promoção válida apenas durante os dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11 de Maio de 2025 em compras a partir de R$199,00 apenas na loja física O Boticário Lab do Morumbi Shopping. O buquê artesanal perfumado é de flor única – podendo ser um lírio ou papoula, conforme disponibilidade. A perfumação é escolhida pelo cliente, entre as fragrâncias disponíveis na loja. A retirada é obrigatória no momento da compra. Brinde limitado a 1 buquê por CPF.