O Boticário reformula linha Boti Baby e apresenta tecnologia exclusiva

Aprovados e recomendados por pediatras, os novos produtos tiveram eficácia e segurança testados por meio da tecnologia Boti Baby Skin, inovadora pele 3D neonatal in vitro, desenvolvida pelo Grupo Boticário, capaz de simular a pele do bebê recém-nascido

A procura por informações acerca de babycare tem crescido cada vez mais entre pais e responsáveis de bebês, que buscam pelas melhores escolhas na hora de cuidar da higiene dos pequenos. O relatório “A year of innovation in baby personal care, 2023”, da Mintel, aponta que “inovação” é a chave para as marcas se estabelecerem no mercado de babycare e que os pais procuram por produtos que apoiem o microbioma da pele de seus bebês. Frente a isso, o Boticário reformulou e evoluiu o portfólio da linha Boti Baby, aliando excelência em qualidade, tecnologia e segurança em produtos que são seguros desde os primeiros dias de vida, recomendado por pediatras e dermatologistas e compostos por ingredientes cuidadosamente selecionados para a pele do bebê.

Como grande diferencial na reformulação da linha – que garante o compromisso da marca em fortalecer a pele da criança – o Grupo Boticário desenvolveu a Boti Baby Skin, inovadora pele 3D neonatal in vitro, que simula a pele do bebê recém-nascido. “A nova formulação de Boti Baby vem para garantir segurança à pele do bebê por meio de estudos dedicados à alta performance e tecnologia, destacando a qualidade e expertise da marca. Testados, aprovados e recomendados por pediatras e dermatologistas, os novos itens contam com a Tecnologia Baby Safe, feita com ingredientes calmantes que fortalecem a barreira natural da pele, mantendo-a hidratada e protegida do ressecamento”, comenta Camila Arruda, diretora de Growth do Grupo Boticário.

A linha de perfumaria e cuidados pessoais é conhecida por seu personagem,

Baby Fido, um passarinho fofo e querido que encanta e diverte os momentos de cuidados entre os pais e o bebê, destacando a importância desses momentos para criação de vínculo, carinho e boas memórias que vão acompanhá-los por toda a vida.

Garantindo a segurança dos pequenos desde o primeiro banho, a primeira massagem e o primeiro carinho, Boti Baby conta com uma linha completa para a rotina de cuidados pessoais dos bebês. O sabonete líquido, o shampoo e o condicionador possuem fórmula sem lágrimas para um banho tranquilo. A Loção pode ser usada no banho e no pós-banho para uma pele hidratada e fortalecida. Já a colônia possui fragrância suave e segura, que traz sensação de conforto e perfuma ao longo do dia.

Seguros para serem usados desde os primeiros dias de vida, os itens são formulados com até 96% de ingredientes de origem natural, sem lágrimas, hipoalergênicos e biodegradáveis, além de não conter corantes, álcool etílico e silicone.

Os produtos de Boti Baby estão disponíveis em todas as lojas físicas do país e no e-commerce da marca, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de acionar um revendedor da marca pelo link.

