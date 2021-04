O BRASIL NA UTI!

Antonio Nunes de Souza*

Está sendo uma verdadeira tragédia enfrentar essa pandemia criminosa, deixando todos sobressaltados, assustados e, como resultados piores, desempregos, fome, insegurança, abalos de sanidades, assistências médicas e educação escolar!

Não estou falando nada de novidade, mas, temos que sempre salientar a decorrência desses fatos, pois, inegavelmente, temos que debitar a uma administração política que deixa muito a desejar, já que o nosso presidente, desde que tomou posse, preocupa-se e dedica-se a sua reeleição, procedendo como se fosse proprietário do Brasil, querendo manipular com os três poderes e, como não está podendo fazer o Supremo de seu capacho, seus aliados, ridiculamente, não perdem tempo em denegrir o Supremo, já que não abriu as pernas para as absurdas atitudes de um presidente que, a cada dia fica desacreditado nacional e internacionalmente!

Sem nenhuma dúvida, pra nós brasileiros, infelizmente, estamos passivos de dois vírus: um da doença e outro na política. Sendo que, ambos nos atingem barbaramente, causando um pânico social, tristezas e sofrimentos!

Não estamos, nem queremos vangloriar governos passados e nem futuros, como pensam os idiotas fanáticos. Na verdade o que ocorre é que na visão de pessoas coerentes, percebe-se, claramente, o desejo incontrolável da família Bolsonaro de ser ditadora do Brasil, nos impingindo medidas e determinações de atos absurdos, como posso exemplificar o do uso de armas em abundância por todos, a minimização das verbas da educação, paralização do programa minha casa minha vida e, criminosamente, podar noventa por cento da verba do IBGE, não dando condições de se realizar o censo populacional, ato que atinge fortemente a constituição!

Não vamos nos ater as faltas de vacinas, oxigênio, kit para intubação, aglomerações constantes, contra o lockdawn que é adotado em todo mundo, compra imensa de um medicamente que nada tem com a virose, etc., pois isso já é mais que divulgado pela mídia nacional e internacional, causando inclusive a abertura de uma CPI no Congresso, lamentavelmente!

Não podemos deixar de falar no maior desmatamento da história na floresta amazônica, com a condenação mundial, já que,segundo o diretor de fiscalização, denunciou que o ministo do meio ambiente está facilitando essa ação devastadora, beneficiando empresas coligadas politicamente. Se isso for comprovado, será uma grande vergonha!

Jamais temos a intenção de ser opositores, nosso desejo é que tenhamos um presidente que se dedique mais ao povo brasileiro, sem pensar em si próprio e em seus familiares. Principalmente, não fique ameaçando, cotidianamente, realizar seu feliz desejo de dar um golpe ditatorial no país, caso todos não obedeçam as suas desastrosas determinações e desejos pessoais!!

Por essas e outras razões, estamos todos encurralados pela virose e pisando em ovos com as travessuras presidências, coisas que nunca presenciei nos meus oitenta anos de vida. Centenas de impeachment, inimizade com a mídia, desprestígio internacional, descredito com seus próprios eleitores, rejeição nunca vista, através das pesquisas, e muitas outras pequenas e grandes atitudes que, infelizmente, os fanáticos e interessados não enxergam!

Pobre Brasil, campeão de óbitos diários e tristezas por sofrimentos!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com