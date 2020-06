O CORONAVÍRUS E A SUCESSÃO DE ITABUNA

Ficam me cobrando um comentário sobre a crise do coronavírus e os prefeituráveis de Itabuna. Qual o pré-candidato que seria mais prejudicado na campanha para o comando do cobiçado centro administrativo Firmino Alves.

Confesso que não gostaria de analisar essa relação da crise decorrente do covid-19 com o processo sucessório. Fico meio amarrado.Toda vez que sou questionado, mudo de assunto.Tiro uma de “João sem braço”, como diz a sabedoria popular.

Se não houver uma melhora significativa na diminuição da contaminação do cruel e devastador vírus, o corpo a corpo dos postulantes com a população não será possível. O “contato” vai ser virtual. As redes sociais, que já vinham tendo uma inegável importância, passam a ser imprescindíveis.

Certos prefeituráveis se sentem mais solto quando vão para ruas, cumprimentando os eleitores, abraçando e pegando as criancinhas no colo. Tem até os que adoram dizer que não deu tempo de tomar café em casa. O senhor quer um cafezinho? Sim, sim, não tem pressa, responde o candidato.

Na sucessão de Fernando Gomes, que parece mesmo ter desistido de disputar o sexto mandato via instituto da reeleição, o capitão Azevedo será o mais prejudicado. Além da ausência desse corpo a corpo, o ex-alcaide não costuma ter uma boa performance nas redes sociais. O estilo de Azevedo é muito parecido com o do atual gestor, que foi uma espécie de criador político do militar.

Geraldo Simões, pré-candidato do PT, passou um bom tempo cultivando esse populismo, que começou lá em priscas eras com Alcântara, que governou Itabuna no tempo que a política mexia com toda população. De um lado os alcantistas, do outro os pinheiristas.

Antônio Mangabeira e Augusto Castro, respectivamente pelo PDT e PSD, não são dessa linha do populismo fernandista e nem do azevista. Gostam do corpo a corpo, mas sem o frenetismo, o pula-pula e as promessas mirabolantes, que até as freiras do convento das Carmelitas sabem que não podem ser cumpridas.

Como o atento leitor observou, cito apenas quatro prefeituráveis: Mangabeira (PDT), Azevedo (PL), Augusto Castro (PSD) e Geraldo Simões (PT). São os que pontuam melhor nas pesquisas de intenção de votos.