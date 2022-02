O IMBRÓGLIO CONTINUA

Resolver logo essa confusão em torno da composição da majoritária deve ser a prioridade da chamada base aliada, sob pena da situação ficar cada vez mais incontrolável e enigmática.

Se as vaidades não forem contidas, que é uma tarefa muito difícil, a base passa a ser desalinhada, com cada um por si, cuidando do seu próprio quintal, e salve-se quem puder. Vale lembrar que os menos espertos dão beliscão em azulejo.

O imbróglio é gigantesco. Todo dia tem um desmentido. O último que causou alvoroço partiu de Otto Alencar (PSD) dizendo que não quer ser candidato a governador, que vai disputar sua reeleição ao Senado da República.

E agora, como fica o fuzuê, o pega-pega ? Já se fala até no vice-governador João Leão (PP) encabeçando a chapa. Rui Costa permaneceria no comando do Palácio de Ondina, Otto seria o candidato ao Senado e o vice seria indicado pelo PT.

O problema maior na indicação de Leão como o adversário de ACM Neto (DEM/UB) é o estado de saúde do pepista. São centenas de municípios a serem visitados. Vontade política Leão tem. É preciso saber se tem energia suficiente para enfrentar a maratona, o corre-corre.

Como não bastasse todo esse ambiente ruim na base aliada, lideranças do PT, incluindo aí parlamentares, estão marcando para amanhã, segunda (28), uma urgente reunião para discutir como vão se posicionar diante da sucessão estadual.

Nesse encontro, além de reforçar a insatisfação com a retirada, sem dó e piedade, da candidatura do senador Jaques Wagner, vão tomar a decisão de não abrir mão de indicar o vice da majoritária caso se confirme a defenestração de Wagner.

Os indignados petistas não aceitam, em hipótese nenhuma, uma chapa “azul com azul”, obviamente com o candidato a governador e seu vice sendo de centro-direita. Ou seja, Otto encabeçando a majoritária com o vice sendo indicado pelo PP, sigla mais importante do centrão e da reeleição do presidente Bolsonaro.

A sucessão do Palácio de Ondina é a mais comentada nos bastidores de Brasília. Vai virando uma novela com os próximos capítulos sendo esperado com bastante interesse. Quem será o candidato a governador ? O suspense vem provocando uma estrondosa audiência.

Jaques Wagner não quer mais ser o adversário de ACM Neto. Otto Alencar também. João Leão quer virar governador sem enfrentar as urnas, a vontade do eleitorado, que é soberana. Diria até que é a cláusula pétrea mais imprescindível ao Estado democrático de direito.

A impressão, que caminha a passos largos para se transformar em uma constatação, é que todos já dão a vitória de ACM Neto como favas contadas, assim como faz o lulopetismo em relação a Lula.

Não tem como não terminar o comentário dizendo que o ex-prefeito de Salvador está feliz da vida com essa falta de entendimento entre os governistas, mais especificamente do tripé PT/PSD/PP.

PS – No quesito rejeição, pesquisa Real Time Big, realizada em 23 de fevereiro, aponta ACM Neto com 29%, Otto Alencar 33%, João Roma 37% e Jaques Wagner 41%. Em que pese o favoritismo do presidenciável Lula na Bahia, com uma frente considerável em relação ao segundo colocado, o antipetismo na Boa Terra é forte.