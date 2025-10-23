O extraordinário reside no ordinário bem admirado

Meu amado leitor, venha cá, chegue aqui bem pertinho de mim e me diga quantas vezes você já se pegou esperando algo grandioso acontecer para sentir gratidão? Um aumento no trabalho, uma viagem inesquecível, um amor avassalador, uma grande conquista? Pois é… a gente aprendeu a associar o sentimento de gratidão a momentos extraordinários e, nessa espera, vai deixando passar despercebida a mágica que habita o cotidiano.

Mas, pegue aqui na minha mão e repare comigo: a vida é feita, essencialmente, do simples. É o café quentinho que desperta o corpo, o abraço que acalma, a música que arrepia, o pôr do sol que pinta o céu sem cobrar ingresso. É o respirar, o acordar, o poder recomeçar. O extraordinário mora no ordinário e é justamente quando passamos a enxergar isso que a vida muda de cor, que o grandioso começa a se desenhar. Por que se você não tem o olhar calibrado para admirar o “pouco”, como vai admirar o “muito”? Percebe? Chega até ser bem óbvio.

Veja, a mente humana tem uma tendência natural a focar no que falta, no que não deu certo, no que poderia ter sido diferente. É o velho hábito da escassez, o olhar viciado em ver o copo meio vazio. E, sem perceber, vamos alimentando a insatisfação, como se o “ainda não” fosse mais importante do que o “já é”. Só que, meu amado ser que me lê aí do outro lado, gratidão não é uma consequência de algo que acontece, é uma escolha de presença. É sintonizar nessa frequência.

A neurociência já está aí gritando aos quatro cantos do mundo que praticar a gratidão altera a química cerebral. O cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores que nos fazem sentir mais leves, mais alegres, mais vivos. Ou seja, trocando em miúdos, agradecer não é um simples gesto espiritual, da modinha. É um ato de autocuidado profundo, transformador, um bálsamo para a mente e para o corpo.

Então, experimente começar o dia nomeando três pequenas coisas pelas quais você é grato. Sem pressa, sem ritual complicado. Só perceba. Talvez o canto de um passarinho, o sorriso do seu filho, o cheiro do café, um lembrança boa que aquece o peito. É no reconhecimento do simples que a vida ganha sentido e vai fortalecendo sua base para construir coisas maiores.

A gratidão não nega a dor, não disfarça o cansaço, não ignora os desafios. Não é gratiluz vazio. Ela apenas muda o foco: em vez de reclamar do que falta, passamos a enxergar o que já existe. E isso, meu caro, muda tudo!

A vida é maravilhosa demais. É generosa o tempo inteiro. É abundante por si. Somos nós que, mergulhados na pressa e na distração, deixamos de notar. Que possamos, então, desacelerar, respirar fundo e agradecer; não porque tudo está perfeito, mas porque, mesmo imperfeita, a vida continua nos oferecendo a chance de recomeçar todos os dias. E a cada dia temos uma nova oportunidade de escolha.

Guarde isso no seu coração: o extraordinário está aí, diante de você, disfarçado de cotidiano. Basta você estar presente para ver. E faça sua escolha. Podemos viver de duas maneiras: como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre.