O FUTURO POLÍTICO DE ISAAC NERY

O primeiro conselho para o médico Isaac Nery é de muita calma e menos euforia com sua surpreendente votação, que continue calçando as sandálias da humildade.

O candidato a prefeito de Itabuna pelo Avante obteve mais votos do que o petista Geraldo Simões, que governou o município por duas vezes. O placar foi de 7498 x 5653. Augusto Castro, do PSD do senador Otto Alencar, é o próximo gestor do centro administrativo Firmino Alves.

Notei na entrevista de Isaac ao Café Ipolítica um certo deslumbramento com seu futuro político. Já tem até dúvida se sai candidato a deputado estadual ou federal na eleição de 2022. Como o pleito envolve a disputa pelo comando do Palácio do Planalto, a curiosidade fica por conta de sua posição na sucessão presidencial, mais especificamente se é a favor ou contra à reeleição de Bolsonaro.

Sobre Augusto Castro, Isaac disse que é a continuação da velha política, o que demonstra sua estratégia de ser o opositor principal do governo AC e, como consequência, enfrentá-lo em 2024, quando o alcaide eleito vai tentar quebrar o tabu do segundo mandato consecutivo.

No mais, esperar os 100 primeiros dias da próxima gestão, como o prefeito eleito vai arrumar a “casa”, que deve estar precisando de uma boa, inadiável e urgente faxina.

A prudência recomenda que Isaac evite declarações que possam ser interpretadas como um sinal de que esteja fascinado com a possibilidade de crescer na política, que foi mordido pela mosca azul.

A próxima sucessão municipal vai acontecer daqui a quatro anos. O tiro do precipitado encantamento pode sair pela culatra. A sabedoria popular costuma dizer que não é bom colocar a carroça na frente dos bois.

Isaac Nery tem que ter calma e inteligência para não deixar que a excessiva e desaconselhável empolgação prejudique seu legítimo sonho de ser prefeito de Itabuna.