“O gato que tinha três nomes” é tema do Projeto Literário Arte&Cultura Regional do Colégio Jorge Amado

O livro “O gato que tinha três nomes”, do jornalista e escritor Daniel Thame, foi um dos temas da gincana do Projeto Literário Arte&Cultura Regional, promovido pelo Colégio Jorge Amado em Itabuna.

Na quinta-feira (19), o autor conversou com cerca de 70 alunos das sextas-séries A e B do colégio, que trabalharam o livro sob a coordenação das professoras Apoena Dandara e Laryssa Brandão. Thame falou sobre a concepção do livro, que tem ilustrações de Juraci Masiero Pozzobon, esclarecendo as curiosidades dos estudantes sobre o gato que atendia por três nomes e reforçando que a obra tem foco no amor aos animais, conservação do meio-ambiente, respeito à família e paixão pelo cacau e o chocolate do Sul da Bahia.

A inspiração veio do gato adotado pela família do próprio autor, que era chamado por três nomes diferentes e que com sua personalidade forte se tornou o verdadeiro `dono da casa`. “Procurei trabalhar valores que são importantes na formação das crianças e também fazer um livro em que elas vão se divertir, com ilustrações que destacam o universo do cacau, do chocolate e da Mata Atlântica, três marcas do Sul da Bahia”, afirma Thame.

A diretora do Colégio Jorge Amado, professora Miralva Moitinho disse que a realização da gincana, que envolve quatro autores regionais e quatro nacionais “busca, através de uma competição sadia, despertar o gosto pela leitura em crianças e adolescentes. Além de valorizar os autores do Sul da Bahia, estamos mostrando aos nossos estudantes que mesmo com o domínio da internet e as redes sociais, a leitura de livros é prazerosa e indispensável”.

No próximo dia 1º. de novembro, os livros trabalhados pelos alunos serão apresentados de forma artística (música, dança, teatro) durante o Show de Talentos no Centro de Cultura Adonias Filho.