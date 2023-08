“O Governo da Bahia tem plena responsabilidade com os direitos trabalhistas”, afirma Jerônimo em ato do 1° de Maio

Mais de cinco toneladas de alimentos foram doadas para o Programa Bahia sem Fome pelas entidades sindicais CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Força Sindical. Os produtos foram entregues ao governador Jerônimo Rodrigues – que estava acompanhado do vice-governador, Geraldo Júnior, secretários de Estado e outras autoridades –, durante as comemorações do 1° de Maio, no Farol da Barra, em Salvador. O evento contou ainda com shows da banda Olodum e da cantora Daniela Mercury.

O governador parabenizou a iniciativa das centrais sindicais com a arrecadação de alimentos para a campanha estadual de combate à fome. “Agradeço o ato de coragem de cada um que veio e trouxe o quilo de alimento. O papel das centrais é isso: celebrar as conquistas, mas também demarcar no seu espaço de luta aqueles pontos que mais atingem a classe trabalhadora. Quero abraçar as centrais, reconhecer a responsabilidade de cada movimento sindical e dizer que o governo da Bahia tem plena responsabilidade com os direitos trabalhistas”, exaltou Jerônimo. Ele destacou ainda que, neste 1º de Maio, a Bahia celebra com os trabalhadores o papel de governo popular, ao lado do Governo Federal, para poder colocar o Brasil novamente no ritmo do desenvolvimento. “O Brasil precisa de união e reconstrução”, concluiu.

A celebração do Dia do Trabalho, em Salvador, foi organizada pelas centrais, em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que investiu R$ 450 mil no evento, com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur), através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) – para estrutura e atrações culturais –, e da Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin), a partir da Coordenação de Políticas para a Juventude do Estado (Cojuve), responsável pela mobilização da juventude. O evento faz parte da programação nacional.

Para o titular da Setre, Davidson Magalhães, este 1º de Maio é histórico, pois marca os 80 anos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). “Depois dos ataques sofridos em decorrência da Reforma Trabalhista promovida pelos governos anteriores, estamos vivendo um novo momento, de retomada da valorização do trabalhador, como o anúncio de 2,8% de aumento salarial”, pontuou Davidson. O secretário destacou ainda que a Bahia tem muito a comemorar, pois é o 8º estado em geração de emprego e renda. “Atualmente, representamos 66% do trabalho com carteira assinada no mês de março. Isso significa que estamos no caminho certo da retomada do desenvolvimento”, completou.

Programa Bahia sem Fome

Há pouco mais de um mês de iniciada a primeira etapa do Programa Bahia sem Fome, cerca de 400 toneladas de alimentos foram arrecadadas. Dessas, 250 toneladas já foram entregues às famílias que estão passando fome em todo o estado.

Diante o cenário, o coordenador do Programa, Tiago Pereira, comemorou as mais cinco toneladas entregues neste 1º de Maio. A doação foi articulada pelas centrais sindicais e levada até o Farol da Barra pelos movimentos sociais. “Celebramos hoje o Dia do Trabalho, marcado por mais um ato de solidariedade, com essa relevante doação. É muito importante que a classe trabalha se una também nesse grande mutirão para o enfrentamento da fome”, afirmou Pereira.

Repórter: Raul Rodrigues

Fotos: Rafael Martins/GOVBA