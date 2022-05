O Instituto Mix tem curso de design de sobrancelhas em Ilhéus

Na área de beleza, designer de sobrancelhas é um dos procedimentos que mais encantam homens e mulheres. Afinal, quem não gosta de despertar a atenção através de um rosto bem cuidado, bonito, no ponto certo? Pois é, Tainá Nascimento, instrutora do Instituto Mix de Profissões, unidade de Ilhéus, é uma espécie de autoridade nesse assunto.

Tainá dá aulas práticas e teóricas no IM, onde, com muita simplicidade e técnica apurada, consegue transferir seus conhecimentos para alunas que apostam nesta profissão para ganhar dinheiro e melhorar de vida. Ser design de sobrancelhas, hoje, é ter a certeza do sucesso. Então, use esse contato e garanta sua vaga no curso: 5573988003897 ZAP.

Ainda na área da beleza, o Instituto Mix de Ilhéus oferece cursos de cabeleireiro profissional, barbeiro profissional, manicure e pedicure, alongamento de unhas, alongamento de cílios, depilação. A escola fica na zona sul da cidade.

A seguir, flashes da aula mais recente da instrutora Tainá Nascimento.