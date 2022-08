O Itabuna conquista o título da Segundona do Campeonato Baiano

O Itabuna conquistou neste sábado, 23, o título da Série B do Campeonato Baiano de futebol. O jogo final, transmitido pela TVE, foi com o Jacobinense, na casa do adversário.

Melhor em campo, o Itabuna chegou a botar 2 a 0, com gols de João Neto e Nino Xavier. Mas acabou cedendo o empate, através de Matheus Mendes e Anderson Lessa. Este, nos últimos segundos dos descontos.

No primeiro jogo da final, em Ipiaú, mando de campo do Itabuna, o resultado foi favorável ao Dragão do Sul, que venceu por 2 a 1. Por isso, o empate no jogo de hoje lhe garantiu a taça de campeão.

O Jacobinense, a exemplo do Itabuna, vai disputar a Série A no ano que vem.