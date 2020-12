O legado da professora Maria José Miranda Goes

Professora Maria José Miranda de Goes, que nos deixou no último dia 21, aos 82 anos, deixa um legado de profissionalismo e amor à Educação de Itabuna. Por exemplo, através da Escola Profissionalizante do município, na Praça da Bandeira, ela contribuiu para a formação de mais de três mil alunos, que se tornaram aptos para o mercado de trabalho.

Assim, a dedicação de Dona Maria Goes, como era carinhosamente chamada por seus alunos, foi fundamental, durante 25 anos, na promoção de emprego e renda em Itabuna. Seus serviços foram considerados, também, relevantes pela sociedade civil organizada para a mudança da condição social e econômica de famílias itabunenses.

Dona Maria Goes deixou quatro filhos. Entre eles, o também professor Carlos Goes, que, com apoio da mãe, trouxe para o município a Escola de Engenharia de Itabuna, responsável pela profissionalização mais de 4 mil alunos em áreas técnicas de diversas engenharias. Desses formandos, 90 por cento ocupam, atualmente, espaço no cada vez mais competitivo mercado de trabalho.

A perda motivou Moção de Pesar na Câmara de Vereadores, onde o filho compareceu e testemunhou o quão sentida está a comunidade com a perda da educadora.