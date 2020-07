O “morra quem morrer” de Fernando Gomes vira notícia nacional

A frase “morra quem morrer”, do prefeito Fernando Gomes, tem espaço certo na pauta do Jornal Nacional desta quinta-feira, 2. O assunto já foi destaque até agora em todo o noticiário da emissora, a começar pelo Encontro, de Fátima Bernardes, e Jornal Hoje, apresentado por Maju Coutinho.

Ainda em nível nacional, o “morra quem morrer” do prefeito itabunense ocupa espaço em várias outras redes de TV, além de todos os principais jornais on-line, como Folha de São Paulo. Sites como G1 também publicaram matéria a respeito do assunto.

Na Bahia, o “morra quem morrer’ também está em todos os veículos de comunicação do estado e foi destaque no jornal do Meio Dia, da rede Bahia, com direito a uma dura crítica da apresentadora Jéssica Senra ao prefeito Fernando Gomes.

No Jornal Hoje, Maju Coutinho também não segurou a língua: “Ele tossiu e ainda estava com a máscara mal colocada”, observou a apresentadora, depois de ouvir o vídeo em que FG anuncia a abertura do comércio itabunense no próximo dia 9.

Vale lembrar que Itabuna está no noticiário nacional não apenas pelo alto índice de investaçao pelo Coronavírus, mas também pela iniciativa do prefeito de abrir o comércio pouco importa a situação. E fez esse comunicado num tom nada recomendável para o momento.