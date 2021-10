O NOVO PARTIDO EM ITABUNA

Não há nenhuma dúvida que o vice-prefeito Enderson Guinho será o presidente do União Brasil em Itabuna. A nova legenda, já de olho na sucessão municipal de 2024, vai nascer da fusão do DEM com o PSL.

Enderson Guinho, que foi eleito vereador pelo PDT e vice-prefeito pelo Cidadania, é o atual dirigente-mor do Partido do Democratas (DEM) e pré-candidato a deputado federal.

Quem seria o segundo nome mais forte da nova agremiação partidária ? Nada mais justo do que Binho Shalon, que é o presidente do diretório municipal do PSL, seja o secretário da nova sigla. Vale lembrar que Shalon é o vice-presidente estadual do PSL.

Acredito que o vice-prefeito não criará nenhum problema para que Binho assuma a secretaria do União Brasil, que ainda depende da aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para sua legitimação e, como consequência, disputar as eleições de 2022.

Já há uma discordância, por enquanto ainda restrita aos bastidores, entre o vice-prefeito e Binho Shalon. O vice começa a ensaiar um discurso pelo voto regional, em que pese ter apoiado à candidatura de Joseval Rodrigues ao parlamento federal no pleito de 2018 em detrimento de Mangabeira, que era o candidato do PDT, na época o partido do vice.

Joceval é vereador em Salvador pelo Cidadania e presidente estadual da sigla. Disse, na sua última declaração sobre a desfiliação do vice, que não foi avisado, sequer recebeu um telefonema, que soube pela imprensa.

Binho é um entusiasmado defensor da reeleição da deputada federal Dayane Pimentel, do PSL lá de Feira de Santana. A parlamentar, que foi a referência do então candidato Jair Messias Bolsonaro na Boa Terra, rompeu com o bolsonarismo.

Em outros pontos, está tudo certo entre Guinho e Binho, caminhando com bolinhas azuis, como dizia o saudoso médico Dr. Seixas. Religiosamente falando, também nenhum tipo de atrito. O respeito é mútuo. O vice é católico e Binho um fervoroso evangélico.

Agora é esperar como vai se posicionar o comando estadual do União Brasil em relação a Itabuna. A cidade é governada por Augusto Castro, que é do PSD, partido da base aliada do lulopetismo baiano.

PS – Maria Alice, aliada histórica do ex-prefeito Fernando Gomes, pode ser convidada por ACM Neto para integrar a equipe que vai coordenar sua campanha ao governo da Bahia no sul do Estado. Maria Alice, ex-presidente do DEM de Itabuna, vai fazer parte da Executiva municipal do União Brasil ? A pergunta começa a tomar corpo nas conversas políticas. As opiniões estão divididas.