O OUTRO LADO DA MOEDA!

Antonio Nunes de Souza*

Mesmo vivenciando um momento trágico e horripilante, temos que olhar também para os benefícios que essa oportunidade inoportuna, está nos proporcionando através de uma quarentena de mais de noventa dias, sofrendo com fatos familiares, como também de outras pessoas que, mesmo desconhecidas, nos causa dor e arrepios de pena, medo e terror!

Estou referindo ao lado bom da volta dos relacionamentos mais amiúde entre as famílias que, devido ao trabalho e outras tantas razões, fizeram esfriar uma série de relacionamentos, falta de carinhos, separações, filhos e filhas mal encaminhados e mal educados, enfim, uma montanha de males acumulados, que deram, lamentavelmente, resultados nada abonadores e infelizes!

Todavia, por essa convivência compulsória e necessária, sem sombra de dúvidas, as mentes passaram a raciocinar, sobre os erros cometidos e os resultados negativos que causaram e, com certeza, muitos casos foram e serão reparados daqui para frente, em função não só de ver a fragilidade que é a nossa vida, como também como devemos nos comportar de uma maneira mais afetiva, presencial, meiga e carinhosa com nossos familiares, namoradas, amantes, esposas, funcionários, amigos, etc., esse etc. quer dizer: com todos!

E, como dizem que :Deus escreve certo com as linhas tortas! Podemos supor que, com essa tolerância caseira de três meses, muito sexo que já estavam no congelador, voltaram a revigorar, namorados que ficaram juntos usaram e abusaram, os amantes nem se fala, assim como novos amores despertados entre aqueles que estão, ou estiveram juntos!

Então…como uma consequência natural, tudo leva a crer que daqui a nove meses teremos a chegada de milhares de crianças, frutos da endemia, logicamente, enviadas por Deus para substituir aqueles que, tristemente se foram, Esse é o retrato da perpetuação da espécie e sua renovação!

É de se imaginar que nunca na história universal, no mundo deva ter tido tanto sexo e novas uniões, obviamente, como também algumas separações, que já eram certamente previstas!

Vamos todos os privilegiados preparar os batizados, daqui a alguns meses dos “filhos da endemia!”

