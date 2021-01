O PT DE ITABUNA E O “PEIXE” GRAÚDO

Se não houver nenhum fato novo de agora em diante, merecedor de outro comentário, o imbróglio envolvendo o PT de Itabuna e o deputado Rosemberg Pinto, da mesma legenda, vai ser esquecido.

O que mais chamou atenção nesse pega-pega entre Jackson Moreira, presidente do diretório municipal, e o líder do governador Rui Costa na Assembleia Legislativa do Estado (ALBA), foi a falta de solidariedade dos “companheiros” com o dirigente-mor do petismo grapiúna. Sequer uma nota ou qualquer outro gesto.

Os chamados “companheiros” sumiram. Nos bastidores, longe dos holofotes e do povão de Deus, o que se comenta, em conversas reservadas, é que se fosse outro deputado as coisas seriam diferentes. Mas como Rosemberg é um “peixe” graúdo, líder do governador Rui Costa no Parlamento estadual, os que tiveram vontade de defender Jackson recuaram.

Rosemberg Pinto não é nenhuma “piabinha”, daquelas que se fisga com uma vara de pescar bem artesanal.