O que esperar de Cristiano Ronaldo nessa Copa do Mundo 2022?

Mesmo sendo, muito provavelmente, o melhor jogador da história do futebol em termos físicos, a realidade é que tempo acaba fazendo mossa até para todos os cuidados que Cristiano Ronaldo apresenta. Com 37 anos de idade feitos em fevereiro, a realidade é que o atacante português, mesmo tendo sido um dos melhores jogadores do United nessa temporada, já não demonstra a capacidade ofensiva de outras temporadas. Desse jeito, que Ronaldo a seleção portuguesa poderá esperar para novembro e dezembro, os meses da próxima Copa do Mundo do Catar?

Atualmente, é de salientar que as casas de apostas saque Pix, de uma forma geral, não estão colocando a seleção portuguesa como sendo uma das favoritas para lutar pelo título da Copa do Mundo. Porém, será que essa é uma avaliação correta? Não esquecer que é quase certo que essa será a última Copa de Ronaldo, pelo que os níveis de motivação do jogador e da própria seleção deverão estar a níveis máximos.

Ronaldo é capaz de liderar Portugal à final da Copa do Mundo?

Tendo tido algum azar, a realidade é que, durante seu auge, Cristiano Ronaldo nunca pode contar com um elenco da seleção portuguesa que o pudesse servir do melhor jeito possível. Apenas nos últimos anos, após a conquista inédita da Eurocopa, é que Portugal começou lançando jogadores de alto nível, levando a que Ronaldo tivesse outras condições para fazer toda a diferença.

Ainda assim, e provavelmente não aguentando jogar sequer todos os jogos da Copa do Mundo 2022, se espera que a seleção portuguesa possa apresentar novos astros que sejam decisivos, quando Ronaldo não se apresente ao melhor nível. Talentos, presentes em grandes times europeus, como Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Rafael Leão são claros exemplos de como a seleção portuguesa já não precisaria de estar 100% dependente de Cristiano Ronaldo. Porém, será que esse talento é suficiente para conseguir bater todas as probabilidades de sucesso (estão sendo poucas), lançadas pelos especialistas?

Cristiano Ronaldo se tornaria o maior da história se conquistar a Copa?

Sendo ele o jogador com mais recordes individuais da história do futebol, a realidade é que a discussão sobre se Ronaldo é ou não já o melhor jogador da história continua se intensificando, especialmente porque o jogador português nunca ganhou uma Copa do Mundo. Porém, nessa que seria sua última tentativa real, será que Ronaldo, se liderasse Portugal a esse título, não teria que ser mesmo considerado o melhor jogador de todos os tempos?

A dúvida se mantém, até porque essa análise será sempre muito subjetiva. Ainda assim, se percebe que Ronaldo tenha também nesse feito uma motivação extra. Restará agora se perceber se realmente o físico de Ronaldo poderá responder como ele tanto precisa, uma vez que toda a qualidade dentro da área e no capítulo da finalização continuam bem presentes. Caberá agora ao restante talento da seleção portuguesa conseguir acompanhar essa enorme ambição que sempre marcou Cristiano Ronaldo durante seus 20 anos de carreira de verdadeiro sucesso, a todos os níveis.