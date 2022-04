O retorno das aulas presenciais em um maiores colégios de Itabuna

O Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira, 18, depois de cerca de dois anos de atividades letivas remotamente por conta da pandemia da Covid-19. A disciplina e a concentração dos alunos neste recomeço das aulas presenciais chamava a atenção de quem passava pelos corredores do colégio.

A estudante Sara Souza, 12 anos, aluna do 7º ano, disse que estava muito ansiosa para conhecer os colegas e professores. “Foi muito emocionante”, disse. A diretora do Imeam, professora Luciene Maria do Nascimento, comemora o retorno lembrando que não haveria momento melhor para trabalhar o tema “A coragem de abraçar o mundo. Se jogue”, escolhido para o ano letivo de 2022.

“Uma escola somente é completa e feliz, quando as salas estão cheias de alunos e esta proposta desafiadora foi planejada junto com a coordenação pedagógica porque estamos retornando num período pós-pandemia”, afirmou.

Segundo ela, “o verdadeiro sentido do ensino é colocar o aluno para aprender, daí a belíssima acolhida com ato simbólico da adesão dos alunos ao tema do ano letivo de 2022. A abertura do ano com um abraço ao mundo através de um laço humano”, contou.

O IMEAM é referência em Itabuna por utilizar o modelo de ensino chamado de “Vetor Disciplinar Militar”, que busca principalmente por meio da disciplina, a melhoria na qualidade do ensino e a formação de jovens mais capacitados e preparados para a vida. A diretora Luciene Nascimento atribui ao modelo de ensino, um dos principais motivos para a grande procura de vagas para o ano letivo de 2022.

“Temos 1.396 alunos matriculados e estamos muito felizes porque escola sem aluno é uma escola vazia. Quando estávamos com o ensino remoto todos se reinventaram para utilizar as tecnologias educacionais, mas agora chegou a hora de voltar para a sala de aula, enfrentar novos desafios e desenvolver novas habilidades”, frisou a diretora.

Ela ainda lembrou que o IMEAM passou por um criterioso processo de requalificação para receber os alunos. “Tivemos o privilégio de ter entrado no cronograma de reformas da Prefeitura de Itabuna. O prefeito Augusto Castro, com muita sensibilidade, incluiu o IMEAM, o que possibilitou o nosso retorno. Mas, as obras ainda não acabaram, porque a nossa quadra também será reformada”, conclui.