O ROTARY EM TEMPOS DE COVID

Meio do ano é quando várias instituições filantrópicas, beneficentes e os chamados clubes de serviço fazem a troca de seus dirigentes, uma atitude salutar que oxigena essas entidades e as mantém longevas, cada vez mais pujantes, apesar das dificuldades que só fazem crescer. Isso tem sido a tônica no mundo todo e as últimas interrupções ocorreram de 1939 a 1945, em consequência dos pesados estragos em vidas humanas e bens materiais determinados pela segunda guerra mundial.

Tudo ia correndo a contento, cumprindo as datas estabelecidas, mas eis que surgiu a COVID-19, causando uma pandemia como há muito não se via e mexendo, praticamente, com todas as atividades nos quatro cantos do mundo. Alterou a vida das pessoas, o medo alastrou-se, determinou inúmeras mudanças na vida urbana, espalhou a pobreza, enfim, praticamente nenhuma atividade humana pode dizer que ficou a salvo da ação terrível desse vírus.

As instituições que haviam programado uma série de eventos para os tempos atuais tiveram que cancelá-los ou adiá-los; em alguns casos, em face do avanço da internet e das comunicações “on line”, escolas, empresas e clubes de serviço passaram a realizar sessões e encontros virtuais, com os interessados participando com cada um ou na sua residência ou no seu local de trabalho e, assim, não deixando que essas organizações ficassem no esquecimento e na inação.

Os rotarianos de Itabuna, bem como os demais companheiros do Distrito 4391 que engloba os Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, estavam ansiosos pela realização da Conferência Distrital, evento maior que ocorre em um distrito rotário e que seria, desta vez, realizado na agradável capital de Sergipe, Aracaju, no final do mês de maio. A eclosão dessa temida pandemia impediu tal realização, mas os organizadores da conferência, à frente o companheiro Paulo Pereira, então governador do distrito e o coordenador, o também companheiro Luiz Antonio Souza Coelho, ambos do Rotary Club de Itabuna, realizaram a conferência virtual, evidentemente, sem o brilhantismo de uma conferência presencial, mas que não deixou que a data passasse no esquecimento e o cronograma de debates e conferências fosse cumprido.

Chegamos ao final do semestre à hora de troca de comando, na governadoria do distrito e na presidência dos clubes e, mais uma vez, participamos de uma presença virtual. No dia 3 do mês em curso, o presidente do Rotary Club de Itabuna, o companheiro Silvio Roberto, passou o comando ao presidente eleito, o companheiro Marcus Vinicius Rodrigues que, após ser investido no cargo, deu posse aos seu Conselho Diretor e os eleitos receberam as felicitações e os votos de sucesso de todos os companheiros que se encontravam “on line”.

A complexidade da vida e o avanço da ciência e da tecnologia nos levam a procurar e encontrar soluções para problemas que surgem a todo momento e essas conferências virtuais não deixam de ser uma engenhosa criação da inteligência humana buscando superar dificuldades que podem ser momentâneas ou mais duradouras.

Esperamos que essa fase nebulosa que estamos passando não seja muita longa e possamos retornar ao que fazíamos antes da COVID, estreitando o contato pessoal e solidificando as amizades.