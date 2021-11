“O Sindicato Rural de Itabuna é inoperante”, afirma presidente da ADASB

O presidente da Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB), o empresário rural e pecuarista Pablo Nascimento, fala nesta entrevista sobre o seu plano de gestão como novo presidente desta entidade, criada por jovens produtores rurais que se sentiam carentes de representatividade. Ele ainda “solta” o verbo quando o assunto é Sindicato Rural de Itabuna. Confira!

Quem é o presidente Pablo Nascimento e como surgiu a Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB)?

Pablo Nascimento – Um jovem empresário que atua na área de leilões rurais e de hotelaria, pecuarista de coração, filho e neto de pecuarista, um homem que vive o agronegócio diariamente, que é comprometido com o setor e deseja ver o nosso segmento cada vez mais forte! E por esse mesmo motivo que um grupo de jovens produtores sentiu a necessidade, há cerca de sete anos, de criar uma entidade que representasse de fato o agronegócio no sul e sudoeste baiano.

A partir daí nasceu a Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB), da qual tenho imenso prazer de ser o presidente. É a realização de um sonho muito antigo de uma pessoa que ajudou a criar a ADASB com vários amigos, e que hoje continuam na diretoria ou como associados. Enfim, é uma alegria muito grande ver a nossa associação a cada dia mais forte e trazendo o que nós precisamos que é força e representatividade.

Apesar da nossa região não valorizar o associativismo/cooperativismo, a ADASB conseguiu ao longo dos seus sete anos de existência se consolidar como uma referência no setor…

Pablo Nascimento – O cooperativismo é uma questão cultural e de necessidade, mas isso é algo que precisa ser inserido na cultura da nossa região, do agropecuarista do Sul da Bahia, porque esse é o caminho que nos proporcionará uma maior segurança no campo, e a ADASB vem fortalecer o nosso segmento, nos representar e, consequentemente, trazer uma segurança maior ao setor.

Você passou por vários cargos da diretoria da ADASB, conhece muito bem a Associação, e hoje como presidente uma de suas primeiras ações foi buscar fortalecer a entidade atraindo novos associados. Como tem sido esse trabalho?

Pablo Nascimento – Estamos aqui para dar a nossa contribuição. A ADASB é uma associação forte, formada por pessoas de credibilidade que vivem o agronegócio, que vivem a pecuária, o cacau, entre outras culturas, enfim, é formada por pessoas que têm uma força dentro do nosso segmento, em nossa região, e a chegada de novos membros só fortalece ainda mais a nossa entidade.

Como você mesmo falou, eu já passei por vários cargos da diretoria, desde a primeira gestão com o nosso querido presidente Elder Fontes. É um prazer imenso fazer parte desta história, deste projeto que se transformou em realidade e com certeza a ADASB vai cada vez mais galgar novos horizontes, fortalecendo e representando a nossa classe.

A ADASB também se destaca como instrumento difusor de informações?

Pablo Nascimento – A ADASB realizou nos últimos anos um trabalho perfeito levando conhecimento para o campo, tanto para a mão-de-obra rural como para os produtores, e nós sempre promovemos vários cursos e palestras por meio de parcerias com o Senar/Faeb via Sindicatos Rurais da Região, justamente pela inoperância do Sindicato Rural de Itabuna. E essa é a nossa meta, continuar fazendo Dias de Campo, palestras e capacitações.

Seu plano de gestão foi preparado pensando em cada detalhe das causas do agronegócio. Algumas ações estão em andamento e outras ainda serão executadas. Fale um pouco sobre os seus projetos?

Pablo Nascimento – É um Plano de Gestão bem consistente que foi elaborado com a participação de todos os diretores. Cada um identificou as necessidades da sua área de atuação e a partir daí foi possível formatar um plano de gestão bacana que já estamos colocando em prática, a exemplo da implantação do Conselho Político, do Conselho do Cacau e do Clube de Descontos, enfim, tudo isso visando o fortalecimento da nossa associação.

A força que a ADASB conquistou ao longo dos anos mostra que ela ocupou um espaço que deveria ser de um Sindicato Rural local, forte e atuante. Por que criar uma associação e não participar do Sindicato Rural de Itabuna?

Pablo Nascimento – É do conhecimento de todos que o Sindicato Rural de Itabuna é inoperante e inativo há mais de duas décadas. Foi e é aparelhado, servindo apenas a interesses pessoais. E o que vem acontecendo deixa o homem do campo, o agronegócio como um todo muito vulnerável. E o pior de tudo, esse sindicato não é reconhecido pelo agronegócio regional, nem pelo Sistema FAEB/SENAR e isso nos enfraquece muito. A ADASB foi criada por não termos essa representatividade, essa força do Sindicato Rural de Itabuna.

É uma pena, mas estamos no rumo certo, lutando pelo que é nosso direito de filiação ao Sindicato Rural de Itabuna. Quanto a isso, estamos na via administrativa, mas se necessário for vamos buscar os meios necessários para concretizá-las. A ADASB existirá enquanto o Sindicato estiver nessa situação, inoperante, a partir do momento que o Sindicato passar a nos representar e ser reconhecido pelo agro regional, a ADASB será unificada ao Sindicato.

A força de um Sindicato é a força do agronegócio de uma região, e nós infelizmente não temos essa força! O Sindicato Rural de Itabuna deixa a desejar, não promove cursos, capacitações, Dias de Campo, tudo isso que nós temos feito na ADASB. Ele não é nem mesmo reconhecido pela FAEB/Senar, é uma pena o que acontece com o Sindicato Rural de Itabuna. Deixo aqui o meu manifesto de profunda tristeza com tudo isso.

Os produtores rurais de Itabuna desistiram do Sindicato Rural?

Pablo Nascimento – Não, jamais! O que nos entristece é que não temos um Sindicato atuante, que ofereça algo atrativo para o produtor rural. Na verdade, quando se fala no Sindicato Rural de Itabuna só envolve assuntos negativos, a exemplo da falta de representatividade, da ausência de associado … Eu espero que as autoridades regionais e do nosso município olhem realmente para o que está acontecendo com o Sindicato Rural de Itabuna, e nos ajude a ter uma entidade democrática, com livre participação dos associados no seu dia a dia, votando e sendo votado, que é nosso de direito. E quando eu falo nosso, me refiro ao homem do campo, ao agropecuarista, de pequeno, médio e grande porte, que precisa de representatividade.

Num período não muito distante, agricultores e pecuaristas iniciaram um movimento similar ao encabeçado agora pela ADASB?

Pablo Nascimento – Vários amigos agricultores e pecuaristas da velha guarda e que estão na ativa até hoje, tentaram, mas eles encontraram um cenário de pouca transparência e muita nebulosidade que dificultou … Tentaram, inclusive através de ações judiciais, que foram freadas e infelizmente não deu em nada. Agora o cenário é outro, por ora estamos buscando entendimentos na via administrativa por meio de interlocutores. Não queremos e nem desejamos transformar nosso desejo em um cabo de guerra. Mas isso não significa que vamos tolerar que continue o descaso do Sindicato Rural de Itabuna com produtores rurais e pecuaristas. Há meios legais para transformar essa atual realidade. E certamente usaremos, se não formos acolhidos no seio da entidade.

Em relação à Exposição Agropecuária e Feira de Negócios de Itabuna. Qual o posicionamento da ADASB?

Pablo Nascimento – Após uma reunião da Diretoria que foi aberta para os associados, nós decidimos apoiar a Expofenita, um evento que é patrimônio não somente de uma categoria, dos agropecuaristas, mas é patrimônio do povo de Itabuna.

A ADASB não poderia ficar contra um evento que gera emprego, que traz visitantes para a nossa cidade, que movimenta a economia, o caminho correto não seria ficar contra este evento. A nossa causa é maior que a Exposição sim, que é ter de volta o Sindicato Rural de Itabuna, mas não é brigando contra um evento que gera emprego e renda que nós vamos conseguir fortalecer ainda mais a nossa causa. Por isso, decidimos em reunião e em votação apoiar a Expofenita, pois fortalece a nossa Associação, nós que estaremos lá representando o agronegócio e não o Sindicato Rural, uma instituição hoje, infelizmente, que perdeu importância, mas que é nosso propósito resgatar todo o seu protagonismo.

Qual a mensagem que você deixa para os produtores da região?

Pablo Nascimento – Precisamos estar cada vez mais unidos em prol dos nossos objetivos. A ADASB foi muito bem trabalhada nas últimas gestões, a exemplo de Beto Dantas, Edimar Margotto Jr, Elder Fontes, pessoas que deram uma contribuição importantíssima a essa entidade que hoje é muito forte. Precisamos continuar na luta. Saímos de cerca de 70 associados para mais de 100, e isso mostra a força da nossa associação e também nos encoraja a estar cada vez mais unidos, trabalhando pelo agronegócio e representando o setor através dessa Associação, mas o objetivo final é num futuro bem próximo estarmos reunidos e operantes, produtores rurais e pecuaristas, na mesma entidade, que é o Sindicato Rural de Itabuna!