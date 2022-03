O Tico Mia está de volta para animar o São João

Os empresários Douradinho e Sara, responsáveis pelo sucesso do Tico Mia, estão na correria, porque a festa está de volta. Eles têm pouco mais de dois meses para organizar tudo e assim manter a qualidade do evento junino de Ibicuí, no sul da Bahia.

Sara informou ao Diário Bahia que a data da festa já está marcada: 25 de junho. Porém, ainda não é possível saber o preço do ingresso. Quanto as atrações, ela adiantou que a grade está em processo de montagem. Até agora, certo mesmo estão Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Lordão.

O Tico Comia, assim como todas as festas juninas, não acontece faz dois anos, por causa da pandemia da Covid-19. Na semana passada, assim que acabou o limite de público em eventos, os forrozeiros voltaram a se animar.

Apesar do pouco tempo para projetar o Tico Mia, Sara e Douradinho apostam que, no final, tudo dará certo. Assim, o público matará a saudade de um arrastapé arrochado, fora a variedade de ritmos que transformam a fazenda Eldorado num cenário de alegria e beleza, com gente de todo o país.