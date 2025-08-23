O vício no agora e a armadilha das redes

Olhe, meu amado leitor, nós nunca estivemos tão cercados de facilidades, distrações e estímulos quanto agora. Nunca fomos tão “livres” e, paradoxalmente, nunca estivemos tão aprisionados. O celular vibra, a tela acende, a notificação apita e lá vamos nós, como ratinhos de laboratório correndo atrás da próxima recompensa. É rápido, é fácil, é colorido, é viciante. Mas o preço é altíssimo!

Estamos treinando o nosso cérebro a só funcionar na base da dopamina instantânea – uma sensação gostosinha que o cérebro joga no corpo quando recebe uma recompensa. A dopamina é um neurotransmissor associado à motivação e ao prazer. Naturalmente, ela deveria ser liberada quando conquistamos algo após esforço. Terminar uma tarefa, aprender algo novo, praticar exercício físico, cozinhar uma refeição do zero. Mas as redes sociais burlaram esse mecanismo. Cada curtida, comentário ou vídeo engraçado nos dá pequenas explosões de dopamina, sem esforço algum. Resultado? Nosso cérebro se acostuma a recompensas rápidas e perde a tolerância para processos longos e rotineiros. E é justamente aí que mora o perigo. Porque a vida real não entrega satisfação instantânea. A vida real exige disciplina, repetição, constância. Estudar para uma prova, construir uma carreira, cuidar de um relacionamento ou manter o corpo saudável são tarefas que pedem constância e não adrenalina.

Repare como a impaciência tomou conta da gente. Um vídeo de 30 segundos já parece longo demais. Uma resposta no WhatsApp que demore cinco minutos nos dá ansiedade. Uma dieta de três meses, meu Deus do céu! Impossível! Queremos tudo para ontem e se não vem, desistimos. Essa incapacidade de sustentar processos cotidianos está gerando uma geração ansiosa, desatenta e, sobretudo, frustrada. O uso desenfreado das redes sociais funciona como um analgésico para lidar com o tédio, a dor e a frustração da vida comum. Mas, meu amado, sem encarar o tédio, não nasce criatividade. Sem enfrentar a frustração, não amadurecemos. Sem disciplina, não construímos nada sólido nessa vida de meu Deus. Estamos fugindo da vida real como quem corre de um incômodo, sem perceber que é justamente nele que a vida acontece.

A saída não é maldizer a tecnologia, mas retomar as rédeas da nossa atenção. Criar pequenas doses de realidade no meio do virtual. Permitir ficar entediado sem pegar o celular. Assumir tarefas diárias e cumpri-las, mesmo quando não há vontade. Resgatar o poder da rotina como uma escola de constância. Se você quer colher frutos verdadeiros, meu caro, vai precisar plantar todo dia, mesmo quando o sol não brilha forte a chuva cai. Constância é um ato de amor por si mesmo. Porque enquanto a sensação gostosinha dos likes some em segundos, os resultados da disciplina permanecem e sustentam uma vida.

A vida real é como um barco no meio do mar, sabe? Não importa o quanto você deseje, ele não vai se mover sozinho. E, caso se mova, será levado pela maré para qualquer lugar. Morno. Meeiro. Qualquer coisa. Sem estrutura.

Você precisa remar. Um pouco a cada dia, com paciência, com disciplina, mesmo quando os braços doem e o vento não sopra a favor. As redes sociais, por outro lado, são como ondas passageiras que empurram o barco por alguns segundos, dando a falsa sensação de movimento. Mas quando a onda passa, você continua no mesmo lugar: exausto, vazio, preso à ilusão de que avançou e, no segundo seguinte, tomou um caldo gigantesco da frustração.

Meu amado ser de luz, não entregue o leme da sua vida às ondas. Pegue os remos, aceite o ritmo do esforço diário e confie: remar cansa mesmo, mas é o único jeito de chegar em terra firme em segurança.