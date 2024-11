OAB de Ilhéus faz alerta em relação a golpe

A OAB de Ilhéus alerta a advocacia sobre golpes que assolam todas as áreas do direito em Ilhéus e região. De acordo com os relatos ocorridos por membros da advocacia de Ilhéus, golpistas estão atuando na região! Atenção para o golpe: falsos advogados entram em contatos com pessoas com ações judiciais em andamento e oferecem a promessa de recebimento de indenizações mediante o pagamento de honorários. Uma vítima fez um pagamento de R$ 16 mil após receber mensagens detalhadas sobre seu caso e até mesmo uma ligação por vídeo do suposto funcionário do escritório de advocacia. O contato incluía informações pessoais da vítima, como nome e CPF. O advogado da vítima relatou ter sido surpreendido ao saber da transferência feita pela cliente. Ele informou que os golpistas usam estratégias bem elaboradas para enganar as pessoas, incluindo ligações falsas durante períodos em que o advogado não está acessível. Os criminosos obtêm os dados dos clientes e dos advogados por meio dos autos do processo, ou seja, dos documentos relacionados ao processo jurídico — que são públicos. Com essas informações em mãos, eles entram em contato com os clientes se passando pelo escritório de advocacia, por meio de ligações e de aplicativos de mensagens, utilizando as fotos dos advogados e as logomarcas dos escritórios.

“É possível que o número de golpes seja bem maior do que o apurado até agora e que as fraudes estejam espalhadas por todo o país. A maioria das vítimas é cliente que entrou com processos trabalhistas, previdenciários, com pedidos de indenização ou outras ações que ainda estão aguardando uma decisão judicial. Os criminosos se aproveitam da esperança dessas pessoas em uma sentença favorável para enganá-las. É preciso estar atento e denunciar sempre que sofrer alguma tentativa de cobrança indevida para liberação de valores oriundos de processos judiciais. Antes de reconhecer qualquer tentativa de orientação, consulte seu advogado pessoalmente!” Destacou o presidente da OAB subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino.