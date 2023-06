OAB de Ilhéus pede a conclusão das obras do Aeroporto Jorge Amado

A OAB Subseção de Ilhéus através do seu presidente, Dr. Jacson Cupertino, participa do coletivo das entidades de classe que postulam a celeridade nas obras do terminal aeroportuário de Ilhéus. O Aeroporto Jorge Amado está em obras de expansão há aproximadamente quatro anos, provocando transtornos para o comércio, o turismo e todo o entorno do terminal.

A Empresa concessionária que administra o terminal, a SOCICAN, precisa dar uma resposta à sociedade e promover, junto ao Estado, uma força tarefa com a finalidade de agilizar a entrega da obra, para a uma melhor prestação deste relevante serviço, que muito corrobora no desenvolvimento econômico da região. Juntos com a OAB estão: a Associação Comercial e Industrial de Ilhéus (ACII), Associação do Turismo de Ilhéus, Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Ilhéus, Sindicato dos Taxistas de Ilhéus, Sindicato Rural de Ilhéus, Câmara de Diretores Lojistas de Ilhéus, empresários de vários setores e a comunidade do entorno do aeroporto Jorge Amado.

“Nosso propósito é a formação de um grupo de trabalho para redigir um documento para o Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, solicitando sua interferência junto à concessionária, responsável pela requalificação e ampliação do modal. Medidas punitivas devem ser adotadas contra a concessionária, uma vez que extrapolou em muito, o tempo de conclusão das obras. A participação da sociedade civil organizada é muito importante para que tenhamos a reverberação positiva do nosso pleito, que se estende também a todos os municípios do Sul da Bahia que precisam deste importante equipamento para dinamizar o turismo e a economia”. Destacou o presidente da OAB de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino.