OAB de Ilhéus recebe Juiz corregedor para falar sobre cartórios

Na última sexta-feira, 31 de janeiro, o presidente da OAB Subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino, recebeu na sede da instituição o juiz corregedor do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Marcos Adriano Silva Ledo, para discutirem as demandas dos Cartórios Extrajudiciais na Comarca de Ilhéus.

Acompanhado de seu assessor, o corregedor acolheu as proposições da OAB local e disse estar empenhado em melhorar os serviços cartoriais, para melhor atender os inscritos nesta Subseção. Também presente à reunião o Secretário Geral da OAB de Ilhéus, o Dr. Nelson Cunha.

“É muito importante estabelecer o diálogo com todas as instâncias do poder judiciário em busca de melhorias para nossa categoria. O alinhamento das ideias e a busca por soluções de nossas demandas, fortalece as instituições e a advocacia de modo geral. Iremos continuar pautando nossa gestão no diálogo e na construção de uma OAB unida e fortalecida!” Destacou o presidente da OAB de Ilhéus Dr. Jacson Cupertino.