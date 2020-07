OAB de Itabuna promove seminário digital

A OAB Subseção de Itabuna, através de sua Comissão de Direito Sistêmico, Conciliação e Mediação, presidida pela advogada Pollyana Guterres, realizou nos dias 22 e 23 deste mês, seu primeiro webinário (seminário digital). O tema tratado foi a Justiça Restaurativa.

No dia 22 o painel contou com a participação das palestrantes Joanice Maria Guimarães de Jesus (desembargadora do TJBA) e a advogada Lara Kauark (membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Seccional Bahia), que discorreram sobre o tema “A reafirmação dos Direitos Humanos através da Justiça Restaurativa”. A abertura do webinário foi feita pelos presidentes Fabrício Castro (OAB Seccional BA) e Aline Gomes (OAB Subseção Itabuna). Participaram também diretores da subseção, conselheiros estaduais, presidentes de comissões, além do presidente da CAAB, Luiz Coutinho e a advocacia em geral. Nesse dia, cerca de 90 pessoas acessaram o webnário e participaram das discussões.

Já no dia 23, o tema proposto foi “Justiça Restaurativa: Reflexões e Experiências. Um diálogo sobre as práticas restaurativas no momento atual”. A referida temática foi debatida pela juíza do TJBA Janine Soares de Matos Ferraz e pela facilitadora de justiça restaurativa Miriam Santana, membro do Comitê Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º grau do TJBA. As palestrantes dissertaram acerca de suas experiências práticas e suas participações em programas e da implementação das ações em ambientes extrajudiciais. Participaram deste dia a vice-presidente da OAB Seccional, Ana Patrícia Leão, que deu as boas-vindas juntamente com a presidente da Subseção, Aline Gomes. Além destes, participaram presidentes de comissões, diretores, conselheiros e o público em geral.