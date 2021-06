OAB de luto pela morte do ex-presidente Saul Quadros

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia informa, com profundo pesar, o falecimento do seu ex-presidente Saul Venancio de Quadros Filho, 79 anos, ocorrido nesta quarta-feira (02/06), ao tempo em que se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados. Saul Quadros deixa esposa, a advogada e desembargadora do trabalho aposentada Ismenia Quadros, e os filhos, todos advogados, Daniela, Ludmila e Saul Neto, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-BA. A OAB-BA decretou luto oficial de três dias em memória de seu ex-dirigente. O velório acontece logo mais, às 16h, no Jardim da Saudade.

Segundo o presidente da OAB-BA, Fabrício Castro, a morte de Saul Quadros “é uma grande perda para a classe, que se despede de um advogado, um ex-presidente com relevantes serviços prestados à Ordem. Sinto bastante o falecimento dele e me solidarizo com a família e amigos”

Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia no ano de 1966, onde foi líder estudantil e presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Saul Quadros foi procurador geral do Município do Salvador e era advogado militante nas áreas de direito público, cível, empresarial e trabalhista. Inscrito na OAB-BA sob o n.º 2550, Saul presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) nos triênios 2007/2009 e 2010/2012. Foi também foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), conselheiro federal da OAB e vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT). Era membro do Instituto Brasileiro dos Advogados (IAB), da Associação Brasileira de Direito Constitucional (ABDC), da Associação Ibero Americana de Direito do Trabalho e da Associação baiana de advogados trabalhistas. Pós-graduado em Didática do Ensino Superior, foi professor de Direito Constitucional e Direito do Trabalho.