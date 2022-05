OAB organiza campanha de doação de sangue em Ilhéus

A OAB Subseção de Ilhéus em parceria com o Banco de Sangue de Ilhéus, irão promover no próximo mês de junho, a campanha: SEU SANGUE PODE SALVAR UMA VIDA!

O objetivo da campanha é assegurar o quantitativo necessário para o bom funcionamento do Banco e despertar a solidariedade entre os ilheenses.

“Qualquer pessoa está apta a doar sangue, desde que tenha entre 18 e 69 anos e estar gozando de saúde. Não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses, estar bem alimentado e não ter ingerido bebidas alcóolicas 12 horas antes da coleta. Um procedimento rápido e indolor”. Destacou a coordenadora do Banco de Sangue, Sandra Grêde Santos de Jesus.

Além da diretoria e as Comissões da OAB de Ilhéus, estarão envolvidos na campanha, a advogada, Jaqueline Barros e Dalmê Ramos, ambos coordenadores voluntários desta ação social.

“A OAB de Ilhéus sempre estará inserida em movimentos e campanhas que visem o bem-estar de nossa comunidade. Esta é uma bandeira que defendemos. Uma atuação próxima à sociedade e contribuir para seu fortalecimento. A solidariedade da advocacia em nossa Subseção sempre foi uma marca indelével do compromisso com o nosso próximo. Aproveito a oportunidade para conclamar a todas(os) para essa mobilização e participação efetiva nesta campanha.” Finalizou o Presidente da OAB Subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino.