Obra de implantação de redes de água e esgoto no Jardim Cordier segue o cronograma da EMASA

As obras de implantação das redes de água e esgotamento sanitário, no Loteamento Jardim Cordier, estão avançando dentro do cronograma elaborado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA). Iniciadas no dia 29 de abril, até agora cerca de 40 por cento já foram concluídas, num total de 380 metros de redes implantadas.

Segundo o gerente de saneamento da EMASA, Tauan Sampaio, a topografia e a geologia do terreno têm dificultado o serviço, pois em muitos trechos o piso é rochoso.

“Em algumas áreas, o trabalho flui de forma satisfatória. Porém, em outras partes tem a presença de rocha e, nesses casos, é necessário utilizar o rompedor, o que diminui o ritmo do serviço, mas as obras seguem o que foi previamente estabelecido”, disse Sampaio.

Nas ruas que já receberam as redes de água e esgoto e tem casas habitadas e em construção, estão sendo instalados os ramais de água e esgotamento sanitário, o que vai facilitar a ligação às redes principais, quando a obra for concluída.

O Loteamento Jardim Cordier foi implantado há 15 anos e nunca contou com obras estruturais de saneamento.

“O Jardim Cordier abriga um dos reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade, que armazena 5 milhões de litros de água. Por isso, seria incoerente essa localidade não ser atendida com o abastecimento de água tratada e a coleta de esgoto”, afirmou o presidente da EMASA, Ivan Maia.

Ainda de acordo com Maia, a empresa concessionária de saneamento básico, está investindo R$ 357 mil, provenientes da própria EMASA.

“Estão sendo instalados 1,5 mil metros de redes de água e esgoto, abrangendo ligações domiciliares e intradomiciliares. Cuidar da população de Itabuna é uma das principais bandeiras do prefeito Augusto Castro. Com esse serviço executado no Jardim Cordier, a qualidade de vida dos moradores vai melhorar, além de valorizar imóveis da região”, observou o presidente da EMASA.

A ação no bairro faz parte de um pacote de obras que inclui a ampliação das redes de abastecimento em outras localidades, como os bairros Novo Lomanto, Novo Jaçanã e a comunidade São Cristóvão, no Manoel Leão.

13/maio/2025.