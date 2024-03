Obras chegam ao Nova Califórnia e preparam ruas para pavimentação

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), iniciou na segunda-feira, dia 18, as obras e serviços de preparação das três primeiras de um total de 12 ruas que serão pavimentadas em asfalto no Nova Califórnia. Operários e máquinas iniciaram o patrolamento, nivelamento, cascalhamento e compactação do solo das ruas D e C e travessa A, cujos moradores sofrem com lama e poeira há mais de 30 ou 40 anos.

Segundo a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, toda as vias do bairro na zona norte da cidade terão a revisão de redes de distribuição de água e de coleta de esgoto e de implantação onde tais serviços não sejam oferecidos pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), cujos técnicos e operários estão sendo mobilizados. “Para a execução do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui em cada uma das localidades passa por estas exigências”, disse.

A titular da SIURB afirmou que “com a execução do programa PAI, o prefeito Augusto Castro está cuidando de quem mais precisa, atendendo a solicitações antigas e realizando sonhos de qualidade de vida para quem sempre desejou que o futuro chegasse, a partir de ações e projetos da Prefeitura”.

O Nova Califórnia e Califórnia integram a Zona 2, onde as obras e serviços de urbanização de ruas começaram ou estão em andamento, com a previsão de alcançar 25 ruas nos dois bairros. No segundo está em obras de requalificação da Praça da Piedade, o mesmo que acontece no Pontalzinho, onde a Praça do Trabalho também está com a reforma em andamento, inclusive com a previsão de ter o nome alterado para homenagear o radialista Antônio Brandão de Jesus, o Titio Brandão.

Os demais bairros da Zona 2, onde a Prefeitura também chegará com obras públicas são: Santo Antônio, Novo Horizonte, Parque São João, Parque Verde, Loteamento Paraíso, Parque Boa Vista, Fátima, Monte Cristo, Monte Líbano, Antique, Jardim Italamar, Jardim Grapiúna, Bananeira, Lomanto, Santa Catarina e São Lourenço. Nesta região, ao todo serão beneficiados com obras do PAI 20 bairros.

As ruas do Nova Califórnia que ganharam pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), meio-fio e nova iluminação são: Rua Nestor Passos (alinhamento), 2ª Travessa A, ruas B, E, Miguel Santos, Rua Principal e acesso aos condomínios.