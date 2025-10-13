Obras da EMASA no Bairro Novo Lomanto entram na fase final

As obras e serviços de substituição e ampliação da rede de água no bairro Novo Lomanto entraram na fase final de execução. Até agora, foram implantados pouco mais de 1,6 quilômetros de rede de distribuição de água de um total de 2,6 quilômetros para atender 400 imóveis residenciais e comerciais.

Segundo o presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Ivan Maia, a empresa está investindo no Novo Lomanto, recursos próprios da ordem de R$ 1,1 milhão, que melhorarão a distribuição de água para o bairro.

“O Novo Lomanto conta com uma rede bastante antiga, que não estava suportando a pressão do novo sistema de abastecimento, implantado em março deste ano. Com a conclusão das obras, os moradores passarão a ter o fornecimento de água de qualidade diariamente”, assegura Ivan Maia.

O coordenador de Distribuição de Rede de Água da EMASA, Roberto Alves, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, ressalta que a implantação da rede está praticamente concluída faltando menos de mil metros.

“A substituição e ampliação da rede, já alcançou 1.620 metros dos 2,6 metros totais. Além disso, foram executados a implantação de 160 ramais prediais de 400 imóveis”, disse Alves.

A obra de substituição e ampliação da rede de distribuição de água no Novo Lomanto beneficiará cerca de 2.000 pessoas. Nos próximos dias, as equipes da Gerência Comercial da EMASA farão o cadastramento dos imóveis e seus responsáveis para iniciar a instalação dos hidrômetros e as ligações dos ramais.

Além das obras de responsabilidade da EMASA, o Novo Lomanto está sendo beneficiado com a implantação de redes de esgotamento sanitário e de drenagem por meio de convênio entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.