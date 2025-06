Obras da feira do São Caetano serão reiniciadas

As obras e serviços de reconstrução da feira do São Caetano serão retomadas pela empresa Kazza Engenharia que na segunda-feira, dia 9, estará mobilizando pessoal. A medida foi confirmada pela diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), Larissa Dantas de Melo Britto, que recebeu em audiência nesta sexta-feira, dia 6, a secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes.

No encontro, a diretora confirmou para terça-feira, dia 10, a apresentação do novo cronograma do projeto, que tem pelo menos 40% do cronograma executado e agora será finalizado pela CONDER. Também foi discutido o andamento das obras da feira do Califórnia, cujo atraso se dá em decorrência da moradia ilegal há anos na área de uma pessoa, mas cuja remoção está sendo promovida conjuntamente pela Defensoria Pública e a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

A finalização das obras de revestimento em concreto da encosta da Avenida Juracy Magalhães e outros projetos executados pela CONDER em parceria com a Prefeitura de Itabuna também foram objeto de conversas durante a audiência da titular da SIURB com a diretoria da empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR-BA), responsável pela implementação de políticas públicas do Governo do Estado, com a execução de projetos e obras nas áreas de mobilidade urbana, habitação, qualificação urbanística e edificações de prédios públicos.