Obras da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica começam em junho de 2026

A Ponte Salvador–Ilha de Itaparica começará a ser construída em junho de 2026. A data foi confirmada nesta quarta-feira (17), pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, durante apresentação do projeto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A obra prevê também uma série de intervenções com impactos positivos para a economia e infraestrutura para o estado. Em Salvador, também serão implantados túneis e viadutos que permitirão a conexão da Ponte com a Via Expressa, além das avenidas Jiquitaia e Engenheiro Oscar Pontes.

Com 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a estrutura será a maior da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira. O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001. O prazo final de entrega é junho de 2031. A plataforma provisória do projeto, que engloba o Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, está programado para começar em maio de 2026. A estrutura levará cerca de um ano para ser concluída, e será construída em paralelo com a ponte.

Todas as dúvidas sobre a obra e suas etapas foram tiradas pelo Governo do Estado na Alba, durante reunião com a Comissão de Infraestrutura do legislativo baiano, com presença da imprensa. Com a construção do Sistema Rodoviário, estima-se a geração de sete mil empregos diretos e o benefício direto a cerca de 10 milhões de baianos em aproximadamente 250 municípios. O projeto representa um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de diversas regiões, promovendo o desenvolvimento a partir da atração de novos empreendimentos nos setores de logística, indústria, comércio, serviços, mercado imobiliário e turismo.

“Nós fizemos uma apresentação geral do projeto da ponte. Hoje, a gente está na fase de licenciamento. Um procedimento que é previsto nessa fase são as escutas às comunidades tradicionais da ilha e, além disso, a apresentação de estudos e demandas do Instituto de Meio Ambiente (Inema), que é o titular desse licenciamento. E acreditamos que estamos dentro do cronograma, pois devemos iniciar as obras da ponte, propriamente dita, em junho de 2026, e antes disso devem já haver aí as mobilizações de canteiros, início da execução da plataforma de apoio provisória, que vai possibilitar que a gente consiga cumprir esse prazo de construção e entrega da ponte”, destacou o superintendente de planejamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Mateus Dias.

*Projeto*

O Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será composto por cinco techos: Trecho 1 – Acessos viários em Salvador;Trecho 2 – Ponte Salvador-Ilha de Itaparica; Trecho 3 – Ligação da ponte à nova variante na Ilha; Trecho 4 – Nova Variante Rodoviária na Ilha de Itaparica (desvio de Mar Grande); Trecho 5 – Recuperação e duplicação de Trecho da BA-001 existente, desde a Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande), nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

Para a deputada Ivana Bastos, o projeto representa desenvolvimento com responsabilidade e abre caminhos para uma nova era de integração regional. “É um projeto que já se tornou realidade aqui na Alba para os deputados. E hoje foi para tirar as dúvidas dos deputados e vamos torcer, porque a casa está aqui de braços abertos, de mãos dadas, pra poder, o que for depender dela, a gente está aqui à disposição pra poder ajudar e dar celeridade”, garantiu.

*Seponte*

Na ocasião, também foram esclarecidas informações sobre a Secretaria Estadual para Assuntos do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (Seponte), pasta especial que cuidará provisoriamente do projeto da ponte até que a estrutura passe a ser administrada através de uma Parceria Público-Privada (PPP). O secretário da Casa Civil, Afonso Florence lembrou que o projeto passou pelos âmbitos da Secretaria de Planejamento (Seplan) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e em 2020 foi assinado um contrato de PPP. “Apresentar o projeto à Assembleia é uma oportunidade que nós consideramos estratégica para a estabilidade institucional da condução do mesmo, que é também estratégico para Bahia”, afirmou Florence.

