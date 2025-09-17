Obras de requalificação da Praça da EMASA são iniciadas no Mangabinha

Moradores das ruas Zildolina, Alto Brasileiro e Berilo Guimarães, no bairro Mangabinha, foram surpreendidos na manhã de hoje, dia 17, pelo barulho de homens e máquinas que deram início às obras de requalificação da Praça da EMASA.

A completa reforma da praça pública é uma contrapartida do Empreendimento Vog Grapiúna, das empresas E2 Engenharia e Souza Gomes & Gráfico Empreendimentos, responsáveis pelo condomínio residencial no bairro.

Segundo o gerente de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Tauan Sampaio, o futuro espaço de lazer e entretenimento contará com área verde, passeio em concreto, parque infantil e reforma da Estação Elevatória (EEE II).

“Essa contrapartida do Empreendimento Vog Grapiúna irá garantir aos moradores do Mangabinha um novo espaço para desfrutar do lazer e convivência entre as famílias do bairro, proporcionando uma melhor qualidade de vida a todos”, disse Sampaio.

A homenagem à EMASA foi uma iniciativa do vereador Bruno Bileco (PSB), com relatoria do vereador Adilson Zói (Avante), cuja Lei Municipal foi aprovada pelos demais vereadores e sancionada pelo prefeito Augusto Castro (PSD). A previsão de conclusão da obra é de 120 dias.