Obras do Hospital de Base avançam com entrega de bloco Administrativo

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), avançou mais uma etapa nas obras de reforma, ampliação e modernização, com a mudança do bloco Administrativo para as instalações provisórias.

A transferência aconteceu na sexta-feira passada, dia 18, após a entrega do novo espaço pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). A obra provisória do bloco Administrativo durou pouco mais de 2 meses e foi entregue dentro do tempo estimado, segundo o engenheiro civil da FASI, Sailon Cecílio.

O local desativado fará parte do novo prédio da ampliação do Hospital de Base, que vai contar com 20 leitos de UTI, seis salas cirúrgicas, unidade de apoio ao diagnóstico (tomografia, raios-X, ultrassom, endoscopia e ressonância magnética) e bloco Administrativo. Outro espaço provisório que está prestes a ser entregue é de parte do Pronto Socorro, cuja obra se encontra bem avançada.

As obras de reforma do Hospital de Base, fruto da parceria do Governo do Estado da Bahia com a Prefeitura de Itabuna, estão orçadas em mais de R$ 58 milhões e vão trazer melhorias significativas para os pacientes e colaboradores do Hospital de Base, através de um atendimento ainda mais humanizado.

A responsabilidade e a execução das obras são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).