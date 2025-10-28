Oficial de aJustiça morre com várias facadas

Kergivan Ambrósio de Oliveira, de 65 anos, oficial de justiça, foi encontrado morto, ontem, dia 27, em sua casa em Ibicaraí, região de Itabuna. O corpo estava com vários golpes de faca em um quarto do imóvel.
O carro da vítima não estava na garagem, bem como o seu celular, daí a polícia levantar a hipótese de latrocínio (matar para roubar). O corpo foi encontrado por familiares de Kergivan, depois de várias tentativas de contato com ele, que morava sozinho.
A polícia segue pistas em busca de esclarecer o crime, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado.