Oficial de aJustiça morre com várias facadas


Ele morava sozinho, e o corpo foi encontrado no quarto por familiares

Por /

Kergivan Ambrósio de Oliveira, de 65 anos, oficial de justiça, foi encontrado morto, ontem, dia 27, em sua casa em Ibicaraí, região de Itabuna. O corpo estava com vários golpes de faca em um quarto do imóvel.

O carro da vítima não estava na garagem, bem como o seu celular, daí a polícia levantar a hipótese de latrocínio (matar para roubar). O corpo foi encontrado por familiares de Kergivan, depois de várias tentativas de contato com ele, que morava sozinho.

A polícia segue pistas em busca de esclarecer o crime, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado.




