Oficina gratuita e equipamentos para catadores de recicláveis

Nesta quinta, 10, será ministrada a oficina “Gestão administrativa e operacional de cooperativas de catadores de materiais recicláveis”. A atividade, liderada pelo especialista em gestão de cooperativas, Otávio Augusto Leme, vai capacitar cerca de 50 agentes ambientais do Norte e Sul da Bahia e será realizada no Golden Park Hotel, em Salvador. Algumas cooperativas e grupos socioprodutivos da cadeia de reciclagem do interior também receberão equipamentos durante solenidade que ocorrerá na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no CAB, às 15 horas no mesmo dia.

A oficina tem o objetivo de aprimorar e fortalecer o trabalho de cooperativas. Tanto das atuais como incentivar e subsidiar a formação de novas. Para isso, oferecendo suporte teórico aos grupos e explicando a forma correta de utilização de maquinários e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Participam do evento catadores da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Porto Seguro (Cooperaporto), Cooperativa de Catadores Consciência Limpa de Ilhéus (Coolimpa), Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Eunápolis (Coonapolis), Associação de Catadores de Teixeira de Freitas, Cooperativa dos catadores de Materiais Recicláveis de Senhor do Bonfim-BA (COOPERABONFIM), Cooperativa de Catadores de Material Reciclado de Juazeiro –BA (COOPERFITZ), Cooperativa de Catadores de Material Reciclado de Irecê (Recicla Irecê), Cooperativa de Trabalho de Catadores Recicla Jacobina (Recicla Jacobina), Associação de Catadores Nova Esperança de Barreiras (ASSCANEBA), além de catadores não organizados em cooperativas ou associações dos municípios de Sobradinho, Jaguarari, Itacaré, Itamaraju e Itabuna.

Aprimorar e proteger

As cooperativas de Eunápolis, Ilhéus, Porto Seguro, Juazeiro, Irecê e Senhor do Bonfim receberão carrinhos automáticos, prensas e balanças para aprimoramento do trabalho que já executam. A Recicla Jacobina será beneficiada com uma esteira elétrica.

Já os EPIs serão distribuídos para todas as cooperativas e grupos dos municípios destacados. Ao todo, 500 agentes ambientais da Rede Sul e 500 da Rede Norte serão beneficiados com calça, camisa, bota, luva, bonés e máscaras.

Na sexta, 11, haverá uma visita técnica à Cooperativa dos Recicladores da Unidade de Canabrava (Cooperbrava) com participação de catadores do Norte e Sul da Bahia e as equipes do Pró-Catador. A atividade mostrará na prática a aplicação do conhecimento teórico adquirido no dia anterior.

O Pró-Catador

O Pró-Catador tem atuação em municípios do Norte e Sul da Bahia com capacitações para catadores de materiais recicláveis fornecendo-lhes apoio teórico técnico – tanto aos catadores organizados quanto aos não organizados. Com a chancela da Setre e do Governo Federal, o projeto tem gestão das Organizações Sociais Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia – ADESBA, na Rede Norte, e Associação Beneficente Josué de Castro – ABJC, na Rede Sul.

Conta com apoio dos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols) Litoral Sul e Sertão do São Francisco e agrega equipe multiprofissional de biólogos, assistente social, pedagogos, psicóloga, professor de educação física, contador, advogado, designer, jornalista e técnicos especializados em rotina de cooperativa de resíduos sólidos.