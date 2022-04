Oficina gratuita sobre criatividade e inovação será realizada em Ilhéus

O Sebrae em Ilhéus promove no próximo dia 26 de abril, partir das 14h, no Espaço Colaborar – Cepedi, a oficina “Inovando com Design Thinking”. O evento gratuito sobre criatividade e inovação busca auxiliar os empresários para a melhoria da gestão. A oficina terá a presença da mestre em ciência e tecnologia, educadora e consultora em designer para conversão de ideias em soluções inovadoras, Katya Perazzo. Para participar da oficina os empresários podem fazer a inscrição através do link.

O evento é fruto de uma parceria com a CDL de Ilhéus, Cepedi, Acoinovasul e Ineti. O objetivo principal é promover a imersão do público no universo da inovação por meio de uma breve apresentação dialogada de conceitos básicos sobre inovação segundo o Manual de Oslo, seguida de um jogo colaborativo inspirado no fluxo do Design Thinking. “Os participantes poderão entender a diferença entre ideia e inovação e perceberem o poder da inteligência coletiva na construção de soluções”, destacou o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima.

O Design Thinking é um método colaborativo de construção de propostas de inovação inspiradas nas necessidades, experiências e expectativas das pessoas a serem impactadas pela iniciativa a ser proposta. O método contempla uma imersão no universo do problema, prototipagem rústica e teste da proposta de valor junto a clientes chave.

Dessa forma, o método pode ser aplicado ao tratamento de problemas de diferentes naturezas e permite a proposição de inovações de tipos variados: novos produtos, serviços, programas, processos, práticas de gestão e marketing.