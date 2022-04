Oficinas de artesanato e apresentação teatral na Vila Encantada da Páscoa no Shopping Jequitibá

A Vila Encantada da Páscoa no Shopping Jequitibá terá uma programação especial neste final de semana, celebrando uma das datas mais deliciosas do ano. As atividades, que encerram a ação promocional, começam no sábado, dia 16, a partir das 14 horas, com Oficina de Artesanato com confecção de máscaras e estojos de Páscoa e a Oficina de Chocolovers, com pizza de brownie, bombom de chocolate e decoração de bolo.

Já no Domingo de Páscoa, a partir das 14 horas, acontece a Oficina de Coopcke e Cookies e a apresentação teatral com o Grupo Teatro e Fantasia às 17 horas, na Praça de Alimentação.

Durante toda a semana, as lojas do Shopping Jequitibá estão com promoções especiais Ovos de Páscoa, de todos os tipos, tamanhos e sabores diferenciados, além de um variado mix de presentes.

E nesta Sexta-Feira Santa, feriado a Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá funcionará das 12 ás 21 horas. A relação de restaurantes que estarão abertos aos clientes pode ser conferida em www.shoppingjequitiba.com.br