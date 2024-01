Oficinas recreativas e apresentação teatral encerram projeto Super Férias no Jequitibá

Após um mês de muita animação, com atividades recreativas, confraternização e oficinas com incentivo à criatividade, a edição 2024 do Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá, em Itabuna, será encerrada neste final de semana, deixando um gostinho de ´quero mais` para 2025.

Entre os dias 26 a 28, a partir das 14 horas, serão realizadas oficinas de Português, Matemática, Raciocínio Lógico e Jogos Educativos com a Equipe Kumon. E fechando a programação com chave de ouro no dia 28, domingo, às 17 horas, o Grupo Teatro e Fantasia promove um espetáculo “Espelho, espelho” meu com muito encanto e magia.

O Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá tem o apoio da Kumon e da Super Cérebro.