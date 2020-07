Oftalmologista de Itabuna deixa o hospital depois de 24 dias com Covid-19

Nas últimas horas, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna registrou mais cinco altas de pacientes positivados para a Covid -19. Dentre elas, a do médico oftalmologista José Fabiano de Freitas Teles, de 44 anos, que recebeu alta na tarde desta terça-feira, após ficar 24 dias internado na UTI Covid do Hospital Calixto Midlej Filho.

De acordo com a sua esposa, o seu maior desejo nesse período era ver os seus dois filhos. As crianças ficaram em casa ansiosas pelo momento de rever o pai.

Torcedor do Flamengo, José Fabiano não negou a vontade de assistir pela TV o time do coração jogar novamente. A paixão pelo clube carioca fez com que ele saísse da Unidade vestido com a camiseta do time, que voltou a entrar em campo após autorização das autoridades locais.

feita pelas mãos do médico intensivista Eric Júnior, que acompanhou de perto sua evolução e também celebra mais esta etapa vencida.Morador de Itabuna, José Fabiano permanece o tratamento em isolamento domiciliar até que seja liberado pela vigilância epidemiológica.

A Santa Casa informou ainda que a enfermeira Rita de Cassia Rocha de Moraes também recebeu alta. Ela deixou o hospital depois de 9 dias internada com COVID.