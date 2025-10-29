Oitava edição de Feira de Ciências em Arataca


Evento, que será realizado no Espaço da Feira Nova, reunirá cerca de 330 estudantes

O Colégio Estadual Bráulio Xavier, localizado no município de Arataca, realiza, nesta quinta e sexta-feira (30 e 31), a oitava edição da Feira de Ciências, que, neste ano, traz como tema “Ciência gera consciência”. O evento, que será realizado no Espaço da Feira Nova, reunirá cerca de 330 estudantes apresentando experimentos e projetos desenvolvidos em sala de aula, com foco na popularização da ciência e no despertar da curiosidade científica entre os jovens.

A feira é realizada em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e tem o objetivo de incentivar a produção científica e promover o aprendizado prático. A diretora da unidade, Rosani Gentil, reforça o convite à comunidade local. “Convidamos todos a prestigiarem os experimentos e descobertas dos nossos alunos. Será um momento de aprendizado, criatividade e valorização da ciência”.

A abertura oficial será realizada nesta quinta-feira (30), às 19h, com a participação dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já na sexta-feira (31), o público poderá visitar a exposição de experimentos e conferir diversas apresentações científicas e culturais realizadas pelos alunos.

Entre os projetos que serão apresentados estão experimentos como Efeito Holograma, História da Educação Atômica, Mulheres na Ciência, Canhão de Plasma, Biodigestor, Hidroponia, Sabão de Óleo Reciclado, Fogo que não Queima, Ponte Autoportante, Foguete de Garrafa PET, Eletroímã e Autômato. Também haverá trabalhos da 3ª série do Ensino Médio voltados para as áreas de Tecnologia e Sustentabilidade, como Carrinho movido a ar, Ponte Hidráulica, Torre de Hanói e Maquete Eólica.

