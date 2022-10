Oito jogos pelo Interbairros neste domingo em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, confirmou oito jogos pela 5ª rodada do Campeonato Interbairros de Futebol no domingo, dia 9. Desta vez, serão realizados os jogos de volta, quando os torcedores poderão acompanhar as partidas de perto nos campos do Pedro Jerônimo, Parque Boa Vista, Núcleo Habitacional da Ceplac e Estádio Luiz Viana Filho.

Os jogos terão início às 8h15min, quando se enfrentarão: Novo Jaçanã X Novo São Caetano, no Estádio; JaçanãX Banco Raso, no N. H. da Ceplac; Maria Pinheiro X Ribeirão Seco, no Pedro Jerônimo; e Parque Boa Vista X São Roque, no campo do bairro Parque Boa Vista.

Os times do Vila Anália X Sarinha darão continuidade às partidas no horário das 10h15min, no Estádio; seguido N. H. Da Ceplac X Mangabinha, no campo do N. H. da Ceplac; Pedro Jerônimo X Zizo, no campo do Pedro Jerônimo; e João Soares X Alto Boa Vista, no campo do Parque Boa Vista.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, ressalta que o Campeonato Interbairros tem atraído grande público em todas as partidas. “Isso, reflete a importância do Campeonato no contexto não só do esporte, mas também econômico e social das comunidades inseridas em cada rodada do campeonato”, acentua.