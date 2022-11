Olodum faz show gratuito nesta sexta em Ilhéus; programação do Novembro Negro

Como parte das comemorações em alusão ao Novembro Negro, Ilhéus terá um mega show da Banda Olodum na próxima nesta sexta-feira (25), no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães. Agendado para 20 horas, o evento gratuito marca o encerramento do II Seminário Municipal de Relações Étnico-Raciais e contará com apresentação da Banda Dilazenze, Banda Quizila, dos artistas Cijay, Billyfat e convidados.

Veja a programação completa. Clique aqui.

Conforme a Secretaria Especial de Cultura (Secult), as ações celebram uma das campanhas mais importantes do calendário cultural da cidade, reforçando o combate à discriminação social e destacando a importância do incentivo à autoestima e ao orgulho dos afro-brasileiros.

Neste ano a Secult trouxe o tema “Força, poder e resistência”, cujo trabalho está sendo desenvolvido de maneira transversal, visando contemplar debates para além das atividades artísticas e culturais.

“São ações importantíssimas que fortalecem a luta contra o preconceito racial e o racismo estrutural”, disse Geraldo Magela, titular da Secult. As ações também enfatizam o papel das políticas públicas na garantia de direitos da população negra, dos povos e comunidades tradicionais.

Sobre a campanha

Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra faz referência à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região Nordeste.

A data rememora a importância da luta dos negros escravizados para a abolição do regime escravocrata no Brasil, além de expor o quanto são marginalizados na sociedade brasileira que, ainda no século XXI, perpetua o racismo.