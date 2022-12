Onda de violência faz mais uma vítima em Ilhéus

Uma menina de 15 anos de idade, conhecida como Talita, foi assassinada na manhã desta quinta-feira, 8, no Iguape, bairro da zona Norte de Ilhéus. As informações são do site Fábio Roberto Notícias.

Ainda não há pistas sobre a autoria do assassinato, bem como a motivação. O que se sabe até agora é que Talita, que estava grávida, morreu de joelhos, talvez pedindo clemência aos criminosos.

Baleados

Ainda segundo o site Fábio Roberto, a onda de violência no Iguape começou na noite da última segunda-feira (05), quando homens fortemente armados abriram fogo contra várias pessoas que se encontravam em um bar comemorando a vitória da Seleção Brasileira.

Informa o site que ao menos seis pessoas foram baleadas e encaminhadas para o Hospital Regional Costa do Cacau. Um suspeito foi preso minutos depois. Porém, os comparsas continuam foragidos.