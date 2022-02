ONG realiza mutirão de limpeza na praia da Avenida, em Ilhéus

O Grupo Amigos da Praia (GAP) realiza neste sábado (12) mais um mutirão de limpeza em Ilhéus. A ação acontecerá na praia da avenida Soares Lopes, um dos cartões postais da cidade e uma das mais afetadas pela poluição de resíduos orgânicos e plásticos.

Desde as últimas cheias que afetaram o sul da Bahia, as praias de Ilhéus encontram-se abandonadas pelo poder público – critica a entidade. “A sujeira ao longo da orla muda a paisagem e é o reflexo do descaso para com o meio ambiente e a população”.

É importante lembrar que Ilhéus tem como uma das principais fontes econômicas o turismo e os dejetos deixados nas praias não só afetam as espécies marinhas, como também trazem prejuízo econômico e aos banhistas, que frequentam esses locais.

Dados alarmantes

Uma análise divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em www.unep.org, mostra que a poluição plástica nos ecossistemas aquáticos cresceu consideravelmente nos últimos anos e deve dobrar até 2030, com consequências terríveis para a saúde, a economia, a biodiversidade e o clima.

Segundo o estudo, projeta-se que até 2040 poderá haver um risco financeiro anual de US$ 100 bilhões para as empresas se os governos exigirem que elas cubram os custos da gestão de resíduos nos volumes previstos.

Voluntariado

O trabalho voluntário do GAP precisa da ajuda de toda a população. Quem tiver interesse em participar da ação, o ponto de encontro será na sede da ONG (ao fundo da Igreja São Sebastião), às 7 horas. Alguns cuidados são importantes, como o uso de protetor solar, roupas leves e de preferência com proteção UV, bonés e sapatos fechados.

Para mais informações, o GAP disponibiliza um contato de WhatsApp (73) 98850-1323. Nas redes sociais, as ações podem ser acompanhadas pelo Instagram @gap_ilheus.